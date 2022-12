Mateo Castella: "Hubo 20 puntos que se pactaron y fueron sistemáticamente incumplidos"

Ha comenzado el juicio por la demanda civil presentada por el despacho de abogados de Jaime Navarro en la Ciudad de la Justicia solicitando la nulidad de las venta de las acciones a Peter Lim. El juez Juan Luis de la Rúa Navarro, titular del Juzgado de Primera Instancia de lo civil Número 1 de València deberá decidir después de escuchar a todas las partes. Los demandantes solicitan la nulidad de la venta de la mayoría accionarial que poseía la Fundación del Valencia CF a Peter Lim entre otras razones porque "existe una escritura de venta de las acciones pero no hay ninguna obligación ni compromiso. Nos hemos enterado que no tiene NIF en España ni siquiera en Singapur sino en un paraíso fiscal como es Hong Kong y ni tan siquiera tiene ninguna razón social. Esta nulidad sería la consecuencia de no haber estipulado ningún compromiso, ninguna obligación ni social ni económica ni deportiva", según denunciaba en su día Libertad VCF.

Aquel día el Patronato de la Fundación votó a favor de la venta con un total de 20 patronos que dieron el sí y tan solo dos, el representante del Ayuntamiento de Valencia y el de la Diputación de Valencia, que lo hicieron en contra. Uno de los patronos que votó a favor fue la propia Generalitat Valenciana que deseaba quitarse el aval que había concedido del préstamo de 70 millones de euros a la Fundación y del que ya habían tenido que pagar en torno a los seis millones de euros. Mateo Castella era el Director General de Deportes y por tanto el representante de la Generalitat Valenciana en el patronato. Hoy, Mateo Castella ha sido llamado a declarar como testigo.

"Fue la decisión que adoptó el Patronato. Yo desde luego tenía muy claro que había que salir de ahí. Me hubiera gustado que se hubiera democratizado más el club. Fueron 20 puntos los que se aprobaron entre Bankia, la Generalitat, el Valencia y la Fundación sobre los que tenía que hacerse la venta y fueron sistemáticamente incumplidos. En esos 20 puntos el Patronato, en el mes de mayo, elaboró cuál de las ofertas se acercaba más y quien más se comprometía en mayor grado a esos puntos era Meriton. Finalmente desconozco porque no estuve en la venta concreta del club si se plasmaron por escrito. Aquello fue lo que aprobamos pero desconozco si fue lo que realmente se firmó y las consecuencias de un incumplimiento. Aunque a la vista está, viendo pasando por Cortes Valencianas, que no hay muchos".

Y concluía afirmando que "mi opinión siempre fue el respeto máximo a los 20 puntos que pactamos. Me hubiera gustado que se hubieran cumplido los 20 puntos y que tuviéramos un equipo puntero. Se tendrían que haber plasmado por escrito y se deberían haber llevado a cabo".