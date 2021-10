Libertad VCF anuncia una demanda contra Salvo y Aurelio

Libertad VCF ha anunciado una demanda contra los responsables de la venta del Valencia CF a Peter Lim. En un acto celebrado en el Ateneo de Valencia bajo el lema "la venta de la vergüenza" así lo ha anunciado el abogado Jaime Navarro.

Responsabilidades a Salvo y Aurelio

Según Jaime Navarro, la demanda que ha recaído en el juzgado de primera instancia número 22 de Valencia y en la que se pide "daños morales y económicos por engañar gravemente a los accionistas" a Aurelio Martínez y Amadeo Salvo se basa en "que ellos son los responsables, son los que venden el club a tontas y a locas con una prisa exagerada sin saber cuáles eran los otras ofertas, sin saber porqué se acepta esta oferta. En definitiva no teniendo ninguna obligación para el que viene. Son engaños al accionista y a la afición".

Demanda Civil pidiendo la nulidad de la venta

Asimismo han anunciado también una demanda civil interpuesta solicitando la "nulidad de la compra de Meriton de las acciones del Valencia". Entiende Libertad VCF que "existe una escritura de venta de las acciones pero no hay ninguna obligación ni compromiso. Nos hemos enterado que no tiene NIF en España ni siquiera en Singapur sino en un paraíso fiscal como es Hong Kong y ni tan siquiera tiene ninguna razón social. Esta nulidad sería la consecuencia de no haber estipulado ningún compromiso, ninguna obligación ni social ni económico ni deportivo". Advertía también Jaime Navarro que el juicio por esta demanda está en marcha y que "evidentemente esto hay que ponerlo en conocimiento de cualquier potencial comprador de las acciones. Tienen que estar advertidos que sobre la adquisición de las acciones por parte de Meriton pesa una demanda con una importante causa de nulidad de pleno derecho. No se puede vender con libertad a ningún tercero con buena fe. Nosotros estimamos que Meriton no es el titular de las acciones del Valencia".

Información sobre los préstamos

Y por último han anunciado que hay unas "diligencias preliminares que está en el juzgado de primera instancia número 14 de Valencia. Se le reclama al club que nos aporte los contratos de préstamos que se han producido por parte de Meriton Holding al Valencia avalados, garantizados con los derechos federativos de varios jugadores que suponemos que serán las máximas estrellas o los mejores jugadores o los más cotizados".