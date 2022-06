Marisol Burón, madre de Marta Calvo: "Espero que se le haga justicia a mi hija y a todas"

Este lunes ha arrancado en Audiencia Provincial de València el juicio contra Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de la joven Marta Calvo y otras dos mujeres más: Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas.

En esta primera jornada se ha constituido el jurado popular - siete mujeres y dos hombres- que juzgará al acusado de la muerte de estas tres mujeres y de intentarlo con otras ocho más. Según el juez instructor, supuestamente introducía cocaína de alta pureza, sin su consentimiento, en los órganos genitales de las víctimas.

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha dicho este lunes antes de entrar al juicio que espera "justicia". "Voy a aguantar hasta el final, espero que se le haga justicia a mi hija y a todas, porque se lo merecen, y voy a estar aquí porque soy la voz de todas ellas", ha apuntado.

Dos años y medio después, el cuerpo de Marta sigue sin aparecer. Su madre que mantiene la "esperanza" de que el acusado desvele su paradero. Mientras, la Fiscalía pide para él 130 años de prisión y las acusaciones particulares -entre ellas la familia de Marta- la prisión permanente revisable. "Que no haya ninguna más, que mi hija sea la última porque no podemos vivir los padres con esta pena, que no sepamos dónde tenemos los hijos", ha manifestado.

Marisol Burón, con el apoyo de las familias de las jóvenes Marta del Castillo y Diana Quer, buscan que desde el Congreso de los Diputados se modifique el Código Penal y se castigue la ocultación de un cadáver después de un asesinato u homicidio. El abogado de la familia de Marta Calvo, Juan Carlos Navarro, ha explicado que el proceso está a la espera de que se cierre el plazo de presentación de enmiendas. "Queríamos un resultado final antes del inicio del juicio, no ha podido ser, pero lo conseguiremos y este sujeto pagará con la prisión permanente revisable", reconocía ante los medios de comunicación.

El juicio ha arrancado este lunes con la selección del jurado popular. Finalmente, serán siete mujeres y dos hombres los que deberán decidir si Jorge Ignacio Palma es culpable de la muerte de Marta Calvo y de otras dos mujeres, así como de haberlo intentado con otras ocho víctimas.

Este martes está previsto que empiecen las declaraciones de las víctimas cuyo caso se verá por separado a lo largo de estas próximas semanas. Según el calendario inicial, hay 24 sesiones programadas y el juicio está previsto que acabe el próximo 15 de julio.