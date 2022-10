Mario Kempes: "El vestuario y el dueño están muy contentos con Gattuso"

Mario Kempes estuvo en Sevilla viendo el encuentro que disputó el Valencia ante el equipo hispalense. Y al acabar el partido habló en el micrófono de Dazn. Sobre Gennaro Gattuso y su estilo afirmaba que "a medida que se vayan dando los partidos y encuentre el equipo... no sé cómo va a hacer las rotaciones porque es un campeonato muy raro porque ya tenemos el Mundial encima. Aquí lo que mandan son los resultados, puedes ser muy buen entrenador que si la pelotita no entra en el arco la cosa no va a resultar. Según he escuchado de los muchachos el vestuario está muy contento y el dueño también. Ya veremos hasta cuando dura esa amistad".

Sobre Edinson Cavani

El argentino no cabe duda que es uno de los ídolos de Mestalla. Sus goles le valieron el apodo de "El Matador". También hay quien a Edinson Cavani le pone ese mismo apodo. "Él ha dicho que prefiere que no le llamen así ('El Matador'), pero a mí no me importa (risas). Yo creo que la primera oportunidad que tuvo el Valencia la aprovechó muy bien. Muy bien el centro de Foulquier, el Sevilla marcó desastrosamente. Y Cavani es un oportunista del gol", afirmaba Kempes.