Gattuso: "Lo de Gayá puede pasar, esto es fútbol"

Muchos valencianistas hubieran firmado el empate en el Pizjuán hasta el minuto 100 de partido. El Valencia fue muy superior en los primeros 45 minutos pero en la segunda parte el Sevilla no solo igualaba el gol de Cavani sino que parecía incluso que podía remontar el partido.

Hasta el minuto 100. En ese momento una internada de Justin Kluivert acabó con un claro penalti sobre Yunus que fue derribado por un defensor sevillista. Tras la pertinente consulta al VAR, el colegiado decretó la pena máxima. Sin Cavani en el campo, el capitán José Luís Gayá asumió la responsabilidad de tirarlo. Y lo falló. Bono acertó la trayectoria y privó al Valencia de lo que hubiera sido una victoria segura.

Gennaro Gattuso le quitaba importancia al fallo reconociendo que "lo de Gayà puede pasar, esto es fútbol, un penalti se puede fallar. Tenemos que seguir trabajando y mirar hacia adelante".

Una vez más se vio a un Valencia distinto en la primera parte al de la segunda. "Pienso que el empate es un resultado justo, en la primera parte hemos jugado muy bien nosotros, en la segunda muy bien el Sevilla FC. Cuando ellos han cambiado la disposición táctica hemos fallado en la presión, en el segundo tiempo no hemos presionado como debíamos. El empate es un resultado correcto", admitía Gattuso.

Y volvía a insistir en que hay que mejorar y mantener el nivel durante los 90 minutos del encuentro. "Esto es un proceso. Se habla mucho de que tenemos un equipo joven. Venir aquí es difícil. Tenemos que mejorar. Seguramente hemos de mejorar la lectura táctica del segundo tiempo. Cuando el Sevilla ha cambiado la disposición táctica la lectura no ha sido buena, tenemos que mejorar, pero estoy muy contento por jugar el primer tiempo como hemos jugado y sufrir como hemos sufrido. Hay que seguir".

Sobre si su equipo se vino demasiado atrás en la segunda mitad afirmaba que "a mí no me gusta jugar atrás, me gusta jugar siempre hacia adelante. Mi trabajo es dar continuidad a la mentalidad del equipo, antes he hablado de miedo, pero no es la palabra correcta. Tenemos que seguir, creer en todo lo que hacemos. Tenemos que mejorar en la lectura, como digo".

Y concluía reconociendo que "a mí me gusta jugar a fútbol. Yo no entreno jugadores para perder tiempo. Aquí se ha jugado hasta el 110’, me gusta jugar al fútbol. No enseño a mis jugadores a estar abajo o perder tiempo. En el primer tiempo lo habéis visto, a mí me gusta jugar al fútbol.