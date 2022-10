María José Catalá: "Para solucionar el Nou Mestalla se tiene que trabajar con el Club"

María José Catalá, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha hablado del Nuevo Mestalla en medio de la polémica que envuelve a los socios de gobierno en el propio Ayuntamiento. Mientras la vicealcaldesa Sandra Gómez ponía especial énfasis en los requisitos que incumpliría el Nuevo Mestalla para ser sede del Mundial 2030, el acalde Joan Ribó manifestaba que "estoy convencido que tendremos un magnífico Nou Mestalla". Por su parte María José Catalá aboga por el diálogo.

En una entrevista en ABC afirma que "el acceso de la ciudad no puede tener una obra tan emblemática paralizada tantos años. Para alcanzar una solución se tiene que trabajar con el club. Tiene que ser un gran estadio, acorde a lo que el club necesita y a la ciudad que presenta. Es un asunto que ha generado mucho conflicto en el Ayuntamiento y en el que ha habido demasiado interés en la resonancia mediática, y un poco menos en solucionar el problema". E insiste en que "cuando pienso en el nou Mestalla y en el Valencia Club de Futbol estoy pensando en dar soluciones, no en hablar mucho para ser muy conocida. Soy valencianista, soy socia, soy accionista, en mi familia se sienten los colores y yo abordaré el reto, que estoy convencida que voy a tener sobre la mesa nada más llegue al Ayuntamiento, con mucha seriedad y mucho rigor e intentando dar soluciones y no simplemente intentando hacer política".

Y concluye afirmando que "la maraña se tiene que resolver hablando con el club, acordando acciones y pidiendo plazos. Y que esos plazos se cumplan. Pero creo que esta es una solución que tienen que dar dos partes. Y estoy convencida de que voy a tener la capacidad de negociar correctamente esa situación".

Natxo Costa, subsecretario de Economía, carga contra Sandra Gómez

La prueba del enfrentamiento entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento en torno al Nuevo Mestalla no solo se plasma en las declaraciones del alcalde Joan Ribó. Natxo Costa, subsecretario de la Consellería de Economía, ha manifestado en declaraciones a Las Provincias que "Sandra Gómez se ha metido en un jardín con el Nuevo Mestalla. Sandra está jugando a su interés, no al interés del valencianismo. Ha jugado contra los intereses del club".

Y afirma que "como Sandra no está en la solución sino en marcarse la líder anti Lim y tiene un jardín con el Nuevo Mestalla del que es difícil salir. El sentido común dice que el Valencia no llena fácil los 60.000 espectadores". Y le recordaba a Sandra Gómez quienes fueron los responsables de la venta del Valencia CF a Peter Lim, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. "Todo el mundo sabe que si hay algún responsable de la venta del Valencia a Lim son dos personas: Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, quien es de su mismo partido. Hay un juicio pendiente y no veo ese entusiasmo por parte de Sandra ni Borja Sanjuán de pedir la cabeza de Aurelio Martínez"