Joan Ribó: "Estoy convencido que habrá un Nou Mestalla magnífico"

LEER MÁS Según Sandra Gómez el Nuevo Mestalla incumple 92 requisitos

Joan Ribó, alcalde de Valencia, se mostró optimista respecto a la finalización de las obras del Nuevo Mestalla. Todo ello, poco después de las manifestaciones realizadas por la vicealcaldesa Sandra Gómez en las que, entre otras cosas, recordaba que en una de las reuniones mantenidas por Ribó con Murthy se había anunciado (lo hizo el propio alcalde) que el 1de octubre comenzarían las obras del Nuevo Mestalla.

Tras una reunión con el Presidente Ximo Puig en la que no han hablado del nuevo estadio al tener una "vertiente municipal, afirmaba el alcalde que "valoro muy positivamente que seamos candidatos para el Mundial de fútbol y estoy convencido de que tendremos un magnífico estadio que cumplirá las condiciones para poderlo ser". Y se ha mostrado seguro de que para 2030 ya estará finalizado el Nuevo Mestalla. "Creo que sí que tendremos nuevo estadio para 2030 porque si no, no podremos ser candidatos al Mundial".