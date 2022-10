Según Sandra Gómez el Nuevo Mestalla incumple 92 requisitos

LEER MÁS El Ayuntamiento de Valencia presenta la candidatura para ser sede del Mundial 2030

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez ha vuelto a hablar del Nuevo Mestalla. La también concejala de Urbanismo ha recordado en A Punt que "no hace tanto se anunció que este fin de semana ya estarían las obras del Nuevo Mestalla en una reunión que tuvo el anterior presidente con al Alcalde de Valencia Joan Ribó donde anunciaron que las obras estarían ya en funcionamiento este fin de semana. Solo hay que dar una vuelta para ver que el Nuevo Mestalla continúa parado y que por tanto una vez más son promesas que no se han cumplido".

Además Sandra Gómez hacía alusión a una información publicada este fin de semana por el periódico Superdeporte pero sin tener claras las cifras. "De los 140 requisitos que la Federación exige a los estadios nosotros incumplimos 92 si no recuerdo mal. No es solo un cuestión de aforo, que también, porque si no llegamos a los 60.000 netos no podremos ser candidatos a acoger esa semifinal. También tenemos problemas sobre los servicios que se ofrecen a los espectadores, a los propios equipos, el estacionamiento y otras cuestiones en materia de calidad que nos pueden dejar fuera de esa competición".

Y volvía a insistir en los derechos de la ATE. "Es un acuerdo que es verdad que hoy sería impensable y que en su día tomaron las Instituciones valencianas para financiar parte del estadio y que es suelo público, de todos los valencianos y por eso yo siempre he sido tan exigente. Por eso siempre he tenido una posición de firmeza, ya que vamos a pagar con suelo público de todos los valencianos y valencianas parte de ese estadio cómo no vamos a ser exigentes en que cumplan con unos requisitos que puedan acoger una de las fases del Mundial 2030".

Los requisitos que imcumple el Nuevo Mestalla

Hace referencia Sandra Gómez a la información publicada por el diario Superdeporte en la que se especifica que según el informa técnico al que han tenido acceso, Mestalla incumple 82 (que no 92) de los 143 requisitos que exige la FIFA. Además también añade esa información que "todos los requisitos que se incumplen son subsanables dentro de un plazo estimado de ejecución", es decir, cuando se construya el estadio. Además 21 de esos 82 requisitos no dependen del Valencia. Son los de fuera del perímetro relativos a las "instalaciones existentes sin cubrir", "la llegada y recogida de invitados" y el "Público" (Fan Zone para los aficionados)

De los que se incumplen hacen referencia a "Organización y oficina". Solo se cumplen 2 de los 20 necesarios. Según la información de Super "actualmente no se dispone de infraestructuras para oficinas, centros de acreditación, voluntariado y de invitaciones y entradas, área de ceremonia, oficina de producción, zona y vestuarios para ceremonia, parking para la organización y salas de reuniones, para el personal del evento, la logística y el servicio de transporte".

En el apartado de "Seguridad" solo se cumplen 7 de los 17 requisitos. "Falta por proyectar la pista de helicóptero, las zonas valladas, el perímetro de seguridad, el perímetro de tráfico y los itinerarios para acceso peatonal y con vehículos". Y en el relativo a "Instalaciones para Medios de Comunicación" únicamente 9 de 23 aunque en el informe se confirma que está prevista la ampliación de todos esos espacios y zonas de trabajo. Y en lo que hace referencia a "Patrocinadores" se cumplen 3 de 6 y en "Vip y Hospitality" 7 de los 12 necesarios.