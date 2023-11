El Levante se lleva el derbi Teika y la capitana del Valencia estalla

El Levante UD se llevó el derbi Teika de la ciudad de Valencia en la Liga F. Los goles de Mayra Ramírez, que hizo un doblete, decantaron la balanza del lado local. Las granotas le dieron la vuelta al gol anotado en el minuto 12 por la valencianista Chacón ante los más de 7.000 espectadores que se dieron cita en el Ciutat.

Pero la polémica llegó en el segundo tanto levantinusta. Las jugadora del Valencia María Molina se quejaba de una falta previa de Mayra que la colegiada no pitó. Eso provocó las protestas de la central que vio su primera cartulina amarilla. Un minuto después vio la segunda por una entrada a la propia Mayra y el Valencia se quedó con diez el resto del encuentro.

Esta jugada provocó que la capitana Marta Carro explotara en los micrófonos de DAZN. ¿Te doy mi opinión de verdad aunque me expulsen cinco partidos o te doy la que tengo que decir porque si no evidentemente me dejan sin jugar? Creo que hemos podido competir hasta donde nos han dejado. Me da a mí que a lo mejor no gusta que el Valencia CF gane varios derbis seguidos", afirmaba.

En la misma línea estaba el técnico valencianista. Para Jesús Oliva "Nos cuesta muchísimo llenar estadios y hoy era un día súper bonito para la afición, pero no nos han dejado poder ofrecerles buen fútbol". Y añadía que "no puede ser que el empate venga de una falta le saque una amarilla porque protesta y en la siguiente acción la expulse. Darle la enhorabuena al Levante, no tienen ninguna culpa, pero estoy tocado. Las protagonistas son las jugadoras, se han cargado el partido".