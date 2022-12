Layhoon: "Si Peter Lim quisiera vender, Kiat no estaría aquí"

Una vez finalizada la Junta General de Accionistas ha comparecido en rueda de prensa la Presidenta Layhoon acompañada del director corporativo Javier Solís y la directora financiera Inma Ibáñez. La presidenta ha comenzado repasando el mismo discurso que en la Junta General de Accionistas en la que ha cargado contra el retraso del Ayuntamiento a la hora de presentar el nuevo convenio para más tarde someterse a las preguntas de los periodistas.

La llegada de Kiat Lim

Layhoon se ha referido a la entrada de Kiat Lim en el consejo de administración como una prueba de que Peter Lim no tiene intención de vender su mayoría accionarial. "Kiat está aquí. Cuando dije que yo soy Peter Lim hubo un malentendido. Intentaba decirles que no se preocuparan y que Lim estaba ayudando. Su compromiso , estando su hijo, está clara. Si quisiera vender no estaría Kiat aquí", afirmaba Layhoon.

Además develaba que está previsto un nuevo préstamo de Meriton al Valencia CF. ""El nuevo préstamo de Meriton estamos en negociaciones y la cantidad es de 35 millones de euros. Las condiciones van a ser muy similares a los anteriores, las mismas que el de los 16 millones de euros" (recordar que ese mismo préstamo estaba garantizado con los derechos de cinco futbolistas de la plantilla)

Y sobre una posible venta de futbolistas reconocía que "de momento no estamos estudiando la posibilidad de vender futbolistas. Esperamos que el equipo se quede como está y pueda competir durante toda la temporada".

Un inversor interesado en el terciario de Mestalla

También desvelaba la presidenta que existen conversaciones con un inversor interesado en la compra del terciario del nuevo Mestalla. Respecto a ese inversor añadía que "estamos en una fase muy avanzada en las negociaciones y no nos han puesto ninguna fecha límite pero es importante resolver las cuestiones con el Ayuntamiento".

También Layhoon volvía a insistir en la necesidad de utilizar el dinero de CVC. "El dinero de CVC llega en un momento justo. La Liga está creciendo y necesitamos socios para seguir haciéndolo. El dinero de CVC debe ser bien invertido, si lo hacemos nos podremos beneficiar de los resultados. Los 80 millones se dedicarán al nuevo estadio que nos dará mayores ingresos. Esa es la razón más importante para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para acabar el proyecto". Y desvelaba que mañana está prevista una reunión con el Ayuntamiento en la que estará presente Kiat Lim.

Críticas a los resultados deportivos

Acerca de las críticas a los resultados deportivos de los últimos años manifestaba que "creo que en los ocho años desde la llegada de Meriton hemos estado tres temporadas en la Champions y dos en la final de la Copa y uno salimos campeones de Copa. No hemos jugado todos los años la Champions pero hemos trabajado duro para conseguir los mejores resultados. No estoy de acuerdo que una plantilla de bajo coste no pueda tener resultados. El dinero no asegura los éxitos y hemos tenido muchos ejemplos". Eso sí volvía a recordar que "no podemos tener la imagen que tuvimos con Anil Murthy".

Para ello ya anunciaron la intención de reforzar el equipo en este mercado invernal. Javier Solís ha vuelto a insistir en que "lo haremos siempre que entre en los parámetros deportivos y económicos".

Y sobre la renovación de Diakhaby señalaba que "le hemos hecho nuestra mejor oferta y estamos esperando una respuesta".