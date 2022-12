Kiat Lim: "Me gustaría mirar al futuro y no estar atascados en el pasado"

Una de las novedades en la Junta General de Accionistas del Valencia CF es la presencia de Kiat Lim. El hijo de Peter Lim pasa a ser nuevo consejero de la entidad de Mestalla y ha querido dirigirse a los aficionados lanzando un mensaje de futuro.

"De verdad me gustaría mirar al futuro en lugar de estar atascados en el pasado. Todos queremos resultados. Llevo poco en el consejo, no podemos prometer que será mañana, pero sí digo que escucho cosas constructivas en asuntos específicos. Estamos juntos en esto", ha dicho Kiat. Además ha reconocido que "a mi también me gusta escuchar. He pasado varias horas haciéndolo. Estoy de acuerdo en cosas y en desacuerdo en otras. Pido respeto en lo personal, más allá de la crítica constructiva que siempre es bienvenida".

Y respecto a los cambios afirmaba que "se ha pedido cambios. Intentamos ofrecerlo de manera honesta y abierta. Pido que no se nos acuse de mentir, lo estamos intentando. Se me pregunta mucho por 'el plan'. Queremos lo que cualquier accionista: tener éxito, trofeos, jugar en Europa. Es un equilibrio difícil".