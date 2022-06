Bordalás: "Cuando dirigía al Valencia decía lo que pensaba, ahora no sería respetuoso"

José Bordalás se ha despedido de la afición en una rueda de prensa que quizá para muchos no ha sido lo que esperaban. Después del trato al que ha sido sometido los últimos meses y con Anil Murthy negociando con Gattuso antes de la final de Copa para que le sustituyera, el alicantino no ha querido entrar en polémicas. "Cuando dirigía al Valencia decía lo que pensaba, ahora mismo creo que no sería respetuoso hablar de lo que puede ser el Valencia en el futuro" y añadía que "yo no he venido a ser crítico con nadie sino a dar las gracias y despedirme. No puedo entrar en conflictos porque ya no soy entrenador del Valencia y respeto a todo el mundo, a la afición le tengo un cariño enorme. La afición es el motor del Valencia. No he venido aquí a ser crítico con nadie. He venido a dar las gracias porque he sido un afortunado a pesar de la decisión de que no continúe".

Sobre los motivos de su destitución afirmaba que "los motivos creo que lo sabéis todos y es algo que tengo que aceptar. Es fútbol y me voy orgulloso de haber podido dirigir a un club como el Valencia. Hemos trabajado con profesionalidad y máxima dedicación. El Valencia es un club que debería pelear por puestos de privilegio pero estamos contentos porque lo hemos dado todo. Le auguro que en breve volverá a recuperar su estatus y volverá a estar entre los mejores". Y destacaba que "cada propietario tiene una forma de trabajar y hay que respetarla. Yo ahora voy a descansar, desconectar y vuelvo a repetir que desde la lejanía seguiré al Valencia porque me ha marcado el cariño y reconocimiento de mucha gente".

Volvía a insistir en que "esta es una rueda de prensa de agradecimiento y despedida. Ha sido algo inesperado pero esto es futbol los clubes tienen propietarios que han decidido que no siga. Me hubiera gustado seguir con algo que iniciamos hace un año. Dar las gracias a los jugadores, cuerpo técnico, medios. Estoy orgulloso de haber dirigido al Valencia".

Y sobre si estaba de acuerdo o no con su salida comentaba que "obviamente cuando te dicen que no continuas no es lo que uno espera. Yo puedo estar más o menos de acuerdo pero es la decisión que toma el club y el propietario aunque no es lo que me hubiese gustado. Mi conciencia está tranquila. Quizá hay cosas que podría haber hecho mejor pero siempre mi intención, dedicación y compromiso ha sido máximo. Si al final el club decide que no está contento con mi trabajo tengo que respetarlo". Y sobre las formas comentaba que "es la forma... no sé si por burocracia o por otros motivos. Al final se me transmitió y yo debo aceptarlo. No voy a valorarlo".

Se ofrece a ayudar al nuevo entrenador

Sorprendentes han sido sus palabras hacia el nuevo entrenador al que se ha ofrecido incluso a ayudarle. "le deseo al Valencia lo mejor. Si puedo ayudarles con la experiencia que he tenido en un año, al técnico que entra y al club. Me voy orgulloso, este club y su afición que me ha marcado. Solo tengo palabras de agradecimiento porque soy un afortunado de haber dirigido al Valencia. Aunque sea en un mal momento. Si Rafa Nadal en los malos momentos no se queja como me voy a quejar yo".

Su relación con Anil Murthy

No menos sorprendente han sido sus palabras hacia el ya ex presidente del Valencia. el mismo que negoció a sus espaldas con Gattuso en Milán. "Anil ha sido mi presidente una temporada y le tengo un gran respeto igual que él me ha respetado. Nunca me he sentido ninguneado y creo que me he ganado el respeto de mucha gente durante toda mi carrera. Lo hemos dado todo y nos hubiera gustado que el Valencia estuviera en Europa pero hemos jugado una final y va a jugar una Supercopa".

Y volvía a insistir en su buena relación. "Mi relación ha sido siempre cordial, muy buena. No ha habido conflicto aunque puede haber diferencias de pensamiento. Yo tengo que aceptar que se dirija al club como quieran. Yo demandaba unas cosas pero no pudo ser. Es momento de agradecimiento. El Valencia es un club que va a recuperar en breve su estatus en el fútbol nacional. Hemos hecho debutar a muchos chicos de la Academia. Le doy las gracias a todos los chavales porque hemos tenido un grupo de chavales y futbolistas increíble. Me voy satisfecho y deseándole el mayor de los éxitos. Soy un valencianista mas y les apoyaré en todo lo que pueda".

Sobre su relación con Peter Lim

Sobre el máximo accionista, Peter Lim volvía a afirmar que es "una persona cercana. Soy una persona muy sincera. En ese momento pensaba que Lim era una persona cercana y lo sigo pensando. Que no hayamos tenido contacto en los últimos meses no quiere decir que no lo sea. Las dos reuniones que hemos tenido ha sido con un comportamiento correcto".

Sobre si su rueda de prensa podía decepcionar al valencianismo afirmaba que "estoy siendo totalmente sincero. Quizá mucha gente esperaba otra cosa pero le tengo mucho respeto al Valencia y es lo que siento. No sé si han actuado bien o mal, eso lo tienen que decir otras personas. Yo ya no pertenezco al Valencia y he venido aquí a despedirme y agradeceros el comportamiento. No ayudaría en nada volver al pasado, al mes de marzo al de diciembre. Yo demandé unas cosas y el club no pudo dármelas y ya está. No creo que estén decepcionados con mi rueda de prensa".

Bordalás no vendería ni a Soler ni a Gayá

Preguntado sobre si vendería a Soler y Gayá este verano afirmaba que "a Carlos y Gayá les tengo un cariño especial, les veo como patrimonio del Valencia y me gustaría que siguieran aquí. Estoy seguro que ellos llevan al Valencia en el corazón".

Al acabar la rueda de prensa le aguardaban casi un centenar de aficionados a la salida del hotel con los que ha conversado el técnico alicantino mientras coreaban su nombre y alguno trataba de darle, sin éxito, un cartel con la leyenda "Lim go home".