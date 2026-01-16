El ex jefe de gabinete de Mazón, tras entregar la SIM de su teléfono en la DANA: "No borré nada"

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón el día de la DANA, ha asegurado este viernes a la salida del juzgado de Catarroja que él no borró ningún mensaje, sino que restauró los valores de fábrica del teléfono que manejaba antes de devolverlo.

En declaraciones a los periodistas, una vez concluida la prueba pericial que se ha practicado en el teléfono que manejaba durante la emergencia, y que ha finalizado sin que haya sido posible recuperar los mensajes que envió y recibió aquella jornada, Cuenca, que ha participado en la diligencia de cotejo, ha subrayado el hecho de que ha acudido por cuarta vez al juzgado.

"Nunca borré los mensajes, lo único que hice es lo que hace cualquiera que tiene un móvil de empresa, restablecer los valores de fábrica al devolverlo", ha insistido.

Según han informado fuentes personadas en esta causa, la operación ha sido infructuosa y ahora, tras obtener el permiso de Cuenca, se tratará de recabar esa información a través de la firma propietaria de la aplicación de mensajería.

La jueza había citado este viernes a Cuenca, por cuarta vez, para que aportase la tarjeta SIM del teléfono que utiliza actualmente, para insertarla en el que usó durante la dana y ver si era posible acceder y cotejar los mensajes que intercambió aquella jornada.