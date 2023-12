Javi Guerra al colegiado: "¡Eres malísimo, malísimo!"

El Valencia acabó con nueve futbolistas en el Coliseum en la derrota 0-1 ante el Getafe. A la expulsión de Paulista, por doble amarilla, se sumó en los minutos finales la de Javi Guerra con roja directa.

El centrocampista fue expulsado por Cuadra Fernández según recoge el colegiado en su propia acta por decirle "¡Eres malísimo, malísimo!" después que el propio árbitro entorpeciera un ataque del valencianista Hugo Duro y ni tan siquiera detuviera el juego.

En rueda de prensa, el técnico Rubén Baraja afirmaba sobre la expulsión de Javi Guerra que "algo tendrá que haberle dicho al árbitro y si ha pasado esto no tiene justificación. Puedes perder el control, pero si ha insultado no tiene justificación. Si le ha dicho algo, se ha equivocado. En estos partidos no te puedes salir del partido ni por el árbitro ni por lo que suceda durante el partido".