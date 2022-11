Hugo Guillamón: "Quien crea que es favorito en el Mundial se equivoca"

El futbolista del Valencia Hugo Guillamón fue el protagonista en la rueda de prensa de la selección española. El valencianista vivirá su primer Mundial en Qatar dentro de una semana y ha destacado que "jugar un Mundial siempre es especial y más si es el primero. Son días de mucha ilusión, es una experiencia para disfrutar y para aprovechar". Y destacaba lo que le ha dicho Luís Enrique a su llegada: "el míster siempre me dice que haga lo que hago en mi club. Desde el primer día me ha transmitido confianza y tranquilidad".

Uno de los primeros en felicitar al valencianista por su convocatoria con España fue Gennaro Gattuso. El italiano tiene experiencia en mundiales y el propio Guillamón reconocía que "Gattuso me felicitó, él ha vivido varios y me dijo que es una experiencia increíble y que lo iba a disfrutar muchísimo".

Jugar de central o de mediocentro

A la selección acude como central aunque en el Valencia lleva ya tiempo jugando de mediocentro. Hugo confesaba que "no me sorprende lo de ir de central. Estar jugando de mediocentro en el Valencia lo hago el último año. Aquí he jugado de central y Luís Enrique me ha dicho que puedo jugar en ambas posiciones. Yo donde me toque jugar trataré de sumar".

Y sobre lo que pueden aportar los jóvenes destacaba que "podemos aportar vitalidad, ambición y ganas de comerse el mundo. El grupo está muy compensado, la experiencia de los más mayores nos puede ayudar mucho".

Cierto es que hace año y media ni hubiera pensado en estar en el Mundial de Qatar. "Hace un año era una situación diferente, no había debutado y lo veía lejos. Uno siempre sueña con hacerlo bien en su club para que el seleccionador te pueda llamar. Estar aquí es el premio al trabajo bien hecho", aseguraba el valencianista.

Sin favorito claro

Aunque España no entra en las quinielas de los grandes favoritos donde estarían selecciones como Argentina, Brasil, Francia o Inglaterra para Hugo Guillamón "no hay favorito claro. Nosotros vamos partido a partido. No pensamos más allá de Costa Rica. Todos los que piensen que son favoritos se equivocan porque es un torneo largo y hay que ir paso a paso".

Compaginar con los estudios

Muchas de las preguntas han girado en torno a sus estudios universitarios y cómo los va a compatibilizar con el Mundial. "El tema de la universidad es algo que llevo de forma natural. Mi familia me decía que siguiera estudiando. Ahora lo importante es estar aquí y en un Mundial. Es algo que intento llevar poco a poco compaginando estudios con el fútbol". Y añadía que "si hay tiempo algo intentaré hacer pero en una cita como un Mundial no es que se pueda pensar en más cosas".

Y sobre porqué va a llevar el dorsal 15 y si tiene que ver algo con Sergio Ramos, comentaba que "el 15 es un dorsal que me gusta y ya llevé en el Valencia. Sergio es una leyenda, un referente para todos. Yo siempre me he fijado en él cuando empezaba".