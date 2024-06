Hoy venía pensando en… el triste final de temporada del Levante.

Dicen que la clasificación pone a cada equipo en su sitio a final de temporada. Y al Levante le ha dejado en una triste octava posición como reflejo de los 20 empates que ha cosechado a lo largo de la campaña. No perdía pero tampoco ganaba y eso en la liga de los tres puntos te deja a mitad tabla.

No estoy de acuerdo en que el objetivo no fuese el ascenso a primera división y en cualquier caso los levantinistas deberían haber sido capaces de pelearlo hasta el último día, véase play off de ascenso. Pero si mantener a Calleja en el puesto de entrenador tras el fracaso de la temporada anterior fue un error, mucho más lo fue que el Director Deportivo asumiera el cargo de entrenador. Ahí están los resultados. ¿Qué podía salir mal? Todo.

Es cierto que con las ventas del verano, obligadas por temas económicos, el equipo se debilitó y ya no era la gran plantilla del año anterior. Pero eso no debería haber valido de excusa para ser tan poco ambiciosos como se ha sido esta temporada que concluyó ayer con un triste empate sin goles ante la Sociedad Deportiva Huesca. La misma ambición que le faltó a Calleja, le faltó a Felipe.

El ahora otra vez Director Deportivo y no entrenador, Felipe Miñambres volvió a insistir en eso de la decepción. No. Fracaso. Decepción es el sinónimo amable de la palabra “fracaso”. Esa de la que todos rehúyen. Pero a mi me gusta llamar a las cosas por su nombre. Y cuando uno no cumple el objetivo marcado se llama fracaso. Así, sin más.

Esperemos que, ya que siguen confiando en él, Felipe no se vuelva a equivocar y que acierte no solo en el entrenador, Calero, sino también en la confección de la plantilla de esta próxima temporada, en busca de un objetivo ambicioso: el ascenso.