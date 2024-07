Hoy venía pensando en... que ya tenemos fichas urbanísticas del nuevo Mestalla.

Unas fichas urbanísticas que desbloquean la construcción del nuevo estadio. Se trata de un consenso histórico entre el equipo de gobierno y la oposición en beneficio de la ciudad de Valencia. Ahora le toca responder al Valencia con el compromiso de la construcción del nuevo Mestalla. Y como bien han repetido todos los partidos era la mejor forma de garantizar los compromisos ya que de lo contrario el 3 de agosto el Valencia hubiese recuperado todos los beneficios urbanísticos sin la necesidad de acabar el nuevo estadio ni de construir el polideportivo de Benicalap.

Se ha hecho demasiada política con todo este asunto. Y demasiada demagogia. Los que en su día redactaron, elaboraron y negociaron con el Valencia estas mismas fichas urbanísticas con menos garantías incluso, afirman hoy que quiere quedarse en el Mestalla actual pero votan a favor porque saben que ese es un debate de hace 15 años y hoy por hoy es inviable. Y no, no hablo de la sentencia de demolición que podría estar o no prescrita. Curioso este cambio de posición solo un año después de haberse sentado a negociar con Layhoon.

Otros sacan pecho porque se ha aprobado la moción que ellos plantearon erigiéndose en los héroes. Cuando hace justo una semana afirmaban que no era cuestión de quien la había propuesto. Hoy no paran de ponerse medallitas cuando en 8 años de gobierno municipal nunca consiguieron desbloquear el asunto. Como dice la canción “donde estás entonces cuando tanto te necesité”.

Y ya como última maniobra de la demagogia plantear una reprobación por la forma en que se ha gestionado el asunto el mismo día que votan a favor de la solución a la que se ha llegado con un gran consenso. Claro, había que aprovechar que VOX iba a votar en contra para ver si se los llevaban al huerto y salía adelante. Y aún dirán que nadie utiliza al Valencia. Política…