Hoy venía pensando en que... perdón por tener opinión propia y que no coincida con la tuya

Hiy venía pensando en… que perdón por tener opinión propia y que no coincida con la tuya.

Porque sí, tengo opinión propia pero no solo sobre el Valencia sino sobre todas las cosas. Como cualquier ser humano de este planeta. La diferencia es que hemos llegado a un punto en que si no coincide con según quien, en lugar de debatir o argumentar hay quien cae en el insulto y las faltas de respeto. Las redes sociales que deberían servir precisamente para eso, para ser más sociables nos están haciendo más insociables que nunca y en lugar de fomentar el debate se fomenta el insulto.

Y si, tengo opinión propia, mía, de mi mismo. Quien me conoce bien sabe que suelo ser bastante racional. Uno de mis mejores amigos es de una ideología totalmente contraria a la mía. Me encanta hablar con él y debatir… aprender de sus argumentos o refutarlos. Creo que eso me enriquece y hace que en muchas ocasiones abra la mente para darme cuenta que estoy equivocado. Y si, mi hermano es el jefe de prensa del Ayuntamiento de Valencia y si, eso no me impide tener opinión propia y razonada. Estoy tan orgulloso de él, es el único hermano que tengo, como lo puedo estar en desacuerdo o no con sus opiniones. Si la forma de debatir mis opiniones es decir que soy hermano de quien soy… estáis errando el tiro, que lo sepáis.

Y luego está lo de la etiquetas. O piensas como yo o eres mi enemigo. Así funciona esto. En lugar de pararse a reflexionar o a debatir, lo fácil es encasillarte en algo que no eres y si te he visto no me acuerdo. Si no piensas como yo es que algún interés tendrás en opinar distinto. O estás conmigo en todo o estás contra mi. No puede ser que pienses distinto en algo porque tiene que haber un pensamiento único que tiene que ser igual al mío. Así se escribe el relato.

Encasillado o no, lo volveré a decir… Lim es lo peor que le ha pasado al Valencia en sus más de cien años de historia. Ojalá se vaya hoy mismo del Valencia y nos deje en paz. Nunca le defendí ni tan siquiera a su llegada cuando otros le ponían alfombra roja como para hacerlo después de diez años y todas las tropelías que le ha hecho al Valencia hasta empobrecerlo y empequeñecerlo hasta límites insospechados. Pero aún con eso… si tengo opinión propia,..