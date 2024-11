Hoy venía pensando en... los números del Valencia

Hoy venía pensando en… lo de los números del Valencia.

Está bien y entiendo que es importante para la supervivencia del club pero no podemos perder de vista que esto es un equipo de fútbol. Y un equipo de fútbol que se muere. Y si llega esa muerte, el descenso a segunda división, todos esos números del préstamo de Goldman Sachs son inaguantables, insostenibles.

Está muy bien eso de refinanciar la deuda y convertirla a largo, lo de levantar la hipoteca del actual Mestalla o lo de finalizar las obras del nuevo estadio pero el equipo de fútbol, la razón de la existencia del Valencia, necesita ayuda y de forma urgente. Su clasificación en primera, colista, debería ser más que suficiente para que Lim entendiera que para este mercado de invierno se necesitan refuerzos pero de los de verdad. El riesgo de descenso es real, como ellos mismos reconocieron por escrito en el préstamo de Right Media al colocar como garantía la ayuda al descenso. Y si se produce, todo ese castillo de naipes que son las cuentas del Valencia se va al garete.

Urgente y más que necesario. En un club de fútbol normal no haría falta ni ir a Singapur a tratar de convencer al máximo accionista para que autorice cualquier tipo de operación estas navidades. En un club de fútbol normal el director deportivo tendría ya activado un plan B con fichajes de futbolistas que no sean simplemente un relleno de plantilla sino que la mejoren. Pero para que nos vamos a engañar, en un club de fútbol normal Peter Lim no existiría ni sería su máximo accionista.

Así que mientras unos andan preocupados con las cuentas, la verdadera preocupación del aficionado es ver como su equipo se va empobreciendo año a año con el riesgo de que se repita aquel 1986. Porque entonces no fue en el 83 como no lo fue en el 23, pero solo tres años más tarde acabó sucediendo. Por favor, tratemos de evitarlo antes…