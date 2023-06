Hoy venía pensando en… las exigencias y la exigencia de Rubén Baraja.

Han empezado las conversaciones entre el Valencia y el técnico para su renovación y aunque la intención de los de Mestalla es que continúa, todavía quedan cosas importantes por pulir. Son algunas de las exigencias de Baraja para continuar y una de las fundamentales lleva precisamente esa misma palabra: exigencia.

Se ha dado cuenta Baraja en el tiempo que ha estado en el banquillo la falta de exigencia en todos los estamentos del club. Desde la plantilla hasta la dirección. Lo ha repetido en más de una ocasión. Este Valencia no se parece en nada a aquel que vivió como futbolista y que le llevó a grandes éxitos. Recuerdo que en aquel entonces yo critiqué en más de una ocasión al entrenador de turno por ser segundo y quedar a muchos puntos del campeón. Habíamos comido caviar durante bastantes años como para empezar a comer jamón del malo.

Pero con la llegada de Meriton todo ha cambiado. Ahora hemos pasado del caviar al jamón del malo y de ahí a no tener ni qué comer. Y no pasa nada. No da la sensación que a nadie le preocupe la caída libre que lleva el Valencia desde hace unos años. Ni a los futbolistas ni mucho menos al propietario. Y por ahí Baraja no pasa.

Conozco al Pipo de hace muchos años. Ha sido comentarista de Onda Cero en Radioestadio. Y es verdad que entrenar al Valencia es un sueño para él. Pero no a cualquier precio. Si sigue será para mejorar al equipo y eso se consigue autoexigiéndose cada día en cada parcela del club. Cuando Rubén habla de la grandeza del Valencia no son solo palabras… lo cree porque lo ha vivido, porque lo ha palpado como futbolista.

Es hora de acabar con la decadencia de este club, es hora de apostar por un entrenador que inculque esa exigencia a la plantilla y en eso deben estar todos involucrados. Porque otra de sus exigencias es que no le dejen solo en esa tarea de frenar la caída para devolver al Valencia al sitio que se merece…