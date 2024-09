Hoy venía pensando en… espabilar, estar enfadado y preocupado.

Fueron tres de las palabras usadas por Baraja tras la dolorosa derrota ante la Real Sociedad. El Valencia ni compareció en el Reale Arena y de ahí el enfado de Baraja y el de todos los valencianistas. Una vez más se volvía a repetir eso de que el equipo compita en Mestalla y desaparezca por completo cuando juega lejos de su casa. La diferencia es tan grande que invita a ni siquiera ver los partidos que no se disputan en el coliseo valencianista.

Espabilar. También este término fue usado por Baraja al acabar el encuentro. Hay tiempo para hacerlo pero cada vez menos. Haber sumado solo 5 puntos de 24, con una sola victoria y todo derrotas a domicilio son números de verdadero descenso. Es para estar preocupado y mucho. También esta palabra salió a relucir en la rueda de prensa aunque el Pipo quiso esquivarla argumentando eso de que todavía hay tiempo para revertir la situación.

Creo que el sentimiento de todos los valencianistas es el mismo que el mío. Te dan ganas de no ver ni un solo partido por la televisión pensando que ya sabes lo que va a suceder. Ante la Real casi que deje de prestar atención a la televisión durante toda la segunda parte. No la apague y me mantuve delante solo por la esperanza de que Lugo cambiara y apareciera el Valencia de Mestalla. No lo hizo y una vez más cuando acabó el encuentro me embargó ese sentimiento de enfado y de tristeza.

Tristeza. Ese término no salió en la rueda de prensa pero perfectamente pudo haberlo hecho. Tristeza de ver en que se ha convertido el Valencia, es equipo por el que yo al menos profeso un amor profundo desde hace más de 40 años. Tristeza por saber que se ha convertido en un equipo mediocre que nos va a hacer sufrir toda la temporada. Y tristeza por esas ganas de no volver a verlo la semana siguiente…