Hoy venía pensando en... la crispación que vive el valencianismo

Hoy venía pensando en… el grado de crispación al que hemos llegado en el valencianismo.

Lo digo porque ayer David Villa concedió una entrevista a Marca en la que para algunos estuvo demasiado tibio cuando le preguntaron por Lim. Tan tibio según esos que hasta se atrevieron a lincharlo en redes sociales y pedir que se retire la lona que el guaje tiene en Mestalla. ¿De verdad?

Comprendo el enfado de los valencianistas, el hastío y hasta la crispación pero… no erremos el tiro. El guaje es una leyenda en el valencianismo y siempre lo será. No entiendo su señalamiento público cuando dice lo que todos pensamos y queremos: que ojalá algún día el Valencia vuelva a ser el que fue. Quizá alguno quisiera mas contundencia en sus palabras pero David es así y hay que respetarlo. Dudar de su valencianismo solo responde a ese clima de crispación en el que algunos se empeñan en disparar a todo lo que se mueve.

Como con Baraja. Ya empieza a ser señalado también por algunos. Su discurso después de la derrota ante el Atleti, ese de no es nuestra liga, tampoco ha gustado a cierto sector del valencianismo y ya se le empieza a disparar. No nos equivoquemos, el único responsable de todo esto se llama Peter Lim. Tal vez para Baraja lo más fácil al acabar la pasada temporada hubiera sido marcharse después de hacer un gran trabajo. Yo soy de los que piensa que los entrenadores se tienen que ir de los equipos cuando están en lo más alto. Porque al final, cuando vienen dobladas, nadie se acuerda de lo que hiciste bien. Y aún así el Pipo fue valiente aceptando renovar porque el Valencia es su casa, su vida y su sueño.

Y me preocupa que ese grado de crispación se traslade al césped. Me encantó el comunicado de Libertad VCF. Los futbolistas necesitan ahora más que nunca el apoyo de Mestalla. No les dejemos solos y sigamos apuntando hacia donde hay que apuntar: al palco.