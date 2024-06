Hoy venía pensando en… como Mamardashvili está maravillando a Europa.

Para los valencianistas no es ninguna sorpresa. Los aficionados que acuden cada fin de semana a Mestalla están más que acostumbrados a verle hacer paradas imposibles como las que está haciendo en esta Eurocopa. Con solo 23 años ya ha demostrado de lo que es capaz. A eso habría que añadirle que con esa juventud aún tiene margen de mejora. Aunque al nivel que está…

El verano pasado el Valencia ya intentó su venta. Ningún equipo fue capaz de poner encima de la mesa una cantidad que hoy en día sería ridícula. Porque Mamardashvili este verano vale infinitamente más que el verano pasado. Y seguro que alguno de estos equipos se arrepiente ahora de no haber apostado por él.

El caso del georgiano es digno de estudio. Llegó para el filial, por la puerta de atrás y como nos confesaba recientemente Miguel Ángel Angulo no llegó a entrenar ni un solo día con el filial. Es cierto que con las lesiones de Cillessen y Jaume tuvieron que echar mano de él. Pero… bendita suerte… llegó al primer equipo para no dejarlo nunca más. Se ganó la titularidad desbancando al resto de portero. Hoy, esos 850.000 euros que se pagaron por él suenan a una de las mayores gangas del fútbol mundial.

Ayer utilizaba el pasado diciendo que “el Valencia ha tenido mucha suerte de tener un portero como Mamardashvili”. Pero no porque quiera que se vaya. Nada más lejos de mi deseo. Sino porque me cuesta creer que no hay ni un solo equipo de los importantes en Europa que pague lo que tiene que pagar para que Lim le de salida. Decía mi buen amigo Nacho Sanchis que estos equipos siempre ponían el pero… en Europa no ha demostrado nada. Ya no lo pueden decir después de esta euro.

Y entiendo que los aficionados no quieran que Mamardashvili se marche. Yo tampoco. Pero en este Valencia, el de Lim y las ventas… cuesta mucho creer que se la vaya a poder retener. Ojalá, pero no…