Hoy venía pensando en… como Lim es dañino para el Valencia pero también para la ciudad de Valencia.

A día de hoy Valencia está descartada para ser una de las sedes del Mundial 2030. La negativa del Valencia CF de firmar el documento al que obliga FIFA impide que la Federación Española la presente como una de las sedes. Tanto Ayuntamiento como Generalitat firmaron pero el no del Valencia hace que la ciudad se quede sin Mundial.

Tengo la sensación, bueno no, la sensación no, el convencimiento de que el Valencia ha utilizado lo del Mundial como una especie de chantaje. Mientras desde el club afirman que no pueden firmar el documento porque hay una serie de penalizaciones que podrían afectarles, desde la Federación se dice todo lo contrario. Y me consta que han estado esperando a Valencia hasta el último momento porque desde el propio gobierno no se entiendo un Mundial en España en el que no esté Valencia. Por todo, por infraestructura, plazas hoteleras, etc. Y desde todos los organismos apuntan al Valencia como el único culpable de que Valencia se descabalgue.

Dicen en el Valencia que hay cinco equipos que tampoco han firmado el documento al no estar de acuerdo con el. Es cierto. Pero hay una gran diferencia: estos cinco equipos entre los que están el Real Madrid o el Barcelona tienen algo que Valencia, a día de hoy, no tiene: estadio. Y Valencia no tiene ni uno ni lo otro: ni estadio ni documento firmado.

Da pena pensar que se pueda disputar el Mundial en España sin la presencia de Valencia, pero da mucha más pena ver en qué ha convertido al Valencia Peter Lim. Sin equipo, sin estadio y ahora… sin Mundial. La ciudad sale perdiendo al igual que el Valencia y todos los valencianistas salen perdiendo desde que Lim es máximo accionista del club. Lim perjudica al valencianismo y ahora… también a la ciudad.