Hoy venía pensando en… el cansancio.

El partido ante el Almería fue la clara escenificación de lo corta que es la plantilla actual del Valencia. Solo la imagen de los minutos finales, con múltiples futbolistas del Valencia con rampas, demuestra el escaso fondo de armario con el que cuenta Rubén Baraja. Y eso es lo que más me preocupa.

Dijo Baraja que la plantilla es corta, lo reconoció el Director Deportivo Miguel Ángel Corona y se lo hemos escuchado decir a varios futbolistas, entre ellos el propio Diego López al acabar el encuentro ante el Almería. Y es que es verdad. Quizá ahora se note menos pero… ¿qué pasará cuando llevemos un montón de partidos acumulados, cuando lleguen las lesiones y las sanciones? Que se hará mucho más evidente.

Por eso hay que ir sumando todos los puntos posibles cuanto antes no vaya a ser que un día, debido a esa falta de fondo de armario, se nos caiga el equipo. Es verdad que el Almería era el colista antes de enfrentarse al Valencia pero yo soy de los que piensa, como Rubén Baraja, que hay que darle valor al punto conseguido. No me cabe duda que Baraja está sacando petróleo de esta plantilla en este arranque liguero.

Y es que a él, al Pipo, le debemos la aparición de un jugador que cada día que pasa demuestra un poco más que puede ser ese futbolista referente, si le dejan, en el Valencia los próximos años. Me refiero a Javi Guerra. Su llegada al gol me recuerda a la del mismísimo Pipo y sus asistencia a las de Dani Parejo. Y digo si le dejan… porque no me cabe duda que Meriton ya andará frotándose los ojos con él y una posible venta en un futuro.

Me preguntaba un amigo cuanto durará Javi Guerra en el Valencia si sigue dando estas lecciones. No lo sé. A mi, como a todos los valencianistas, nos gustaría que marcara una época en el Valencia… sabiendo como se las gasta Lim… como no cambie la propiedad… soy incapaz de decir el tiempo que estará con nosotros… mientras… disfrutemos de su magia. A cualquier guerra… siempre con Javi