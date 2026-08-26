El Hospital Doctor Peset estrena sala en el área de Urgencias

La reforma de Urgencias en el hospital Doctor Peset inaugura mañana la primera sala en la zona nueva, con el objetivo de seguir dando atención a los pacientes mientras se finaliza la reforma, prevista para abrir al público a principios de 2027.

El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, visitó esta mañana las obras que se realizan simultáneamente a la atención diaria que ofrece el hospital.

Esta ampliación, que empezó hace poco más de un año con un coste de 5,2 millones de euros, supondrá un incremento en un 21% de la superficie de atención urgente y requerirá, en la siguiente fase del plan, la clausura temporal de la actual sala de espera de urgencias, trasladada a la nueva área terminada mientras se finaliza el proyecto de modernización integral.