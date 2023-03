Gayá explica la lesión que le impidió ir al Mundial de Qatar

José Luís Gayá ha regresado con la selección después del duro palo que supuso tener que abandonarla en la concentración para el Mundial de Qatar. Un esguince de tobillo hizo que el valencianista tuviera que volver a casa.

Con su regreso, la RFEF ha publicado un video con imágenes inéditas del momento en que se produjo la lesión. Además Gayá recuerda cómo sucedió todo: "lo que me pasó es algo que voy a recordar toda mi vida, pero no puede cambiar. Lo intenté todo y en una acción fortuita se me dobló el tobillo y se decidió que no iba a continuar. Pero el fútbol da revanchas y voy a pelear para seguir estando aquí y seguir consiguiendo grandes cosas". Y rememora el momento en que sus compañeros de selección se despidieron de él: "ese momento fue muy emotivo para mí. Ellos sabían de la ilusión que yo tenía para estar ahí y todo lo que había peleado. Fue un momento para mí muy emotivo, todos ahí con palabras positivas como me dijo Busi. Salí de ahí pensando que el equipo iba a luchar por cosas importantes".