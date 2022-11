Gayá: "No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste"

José Luís Gayá se quedó fuera del Mundial después que Luís Enrique decidiera no esperar a que se recuperara de un esguince "leve" de tobillo. El de Pedreguer ha recibido desde entonces múltiples muestras de cariño tanto de aficionados valencianistas como de otros equipos. Y el futbolista del Valencia ha querido agradecer todo ese cariño con un mensaje en sus redes sociales en el que vuelve a insistir en que lo que sufre es un esguince "leve" de tobillo. Es más, el futbolista estuvo este fin de semana tratándose en la Ciudad Deportiva de Paterna y todo apunta a que se pondrá a las órdenes de Gattuso sin ningún problema en cuanto el equipo vuelva al trabajo. El propio entrenador habló con el futbolista para darle ánimos.

"Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente no sé si merezco tanto cariño. No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve, pero las cosas a veces vienen así y las debemos aceptar", apunta Gayá en sus redes sociales. "Ahora seré un aficionado más que disfrutará con cada partido de la Roja. Por eso quiero desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros porque no tengo ninguna duda que este es el Mundial de España. La vida sigue", concluía el valencianista.