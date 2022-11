Gattuso: "El viernes viajo a Singapur a escuchar al propietario"

Gennaro Gattuso ha ofrecido su última rueda de prensa antes de un partido hasta que pase el próximo Mundial de Qatar. Y ha reconocido que este mismo viernes viaja a Singapur para reunirse con Peter Lim. Preguntado sobre si le va a pedir reforzar el equipo en este mercado invernal afirmaba que "no quiero hablar de fichajes porque de eso tiene que hablar Corona. El viernes viajo a Singapur. Voy a escuchar al propietario. Cuando vuelva ya hablaremos de eso". E insistía "pregúntale a Corona si se va a ir al mercado de invierno. Yo hablo de lo que tengo. Cuando termine el partido del Betis habláis con las personas del club de si hay posibilidad o se puede. Ahora es correcto hablar de lo que tenemos en la plantilla y estoy contento con lo que están haciendo".

Descarta a Cavani ante el Real BetIs

También ha confirmado que Edinson Cavani no estará ante el Betis en Mestalla. "Cavani no se ha entrenado por las molestias en el tobillo. No está disponible para el partido. Gabriel sí ha entrenado y estará", aseguraba.

Respecto a si peligra el próximo Mundial para Cavani afirmaba que "no sé si corre peligro el Mundial para Cavani. Pienso que es una valoración que debe hacer su selección. Edi en estos días ha hecho de todo por estar a disposición y jugar pero tiene dolor. Ha demostrado una gran profesionalidad. Pero el tobillo no está bien y difícilmente ha podido entrenarse". Y concluía reconociendo que "el tobillo de Cavani está mejor en la última resonancia. Cuando no tienes un jugador como Cavani pesa pero no estoy pensando en lo negativo. Espero que juegue un gran Mundial y no le moleste el tobillo como le está pasando ahora mismo".

Contento por el juego del equipo

Aseguraba Gattuso que pese a la racha de cinco partidos sin ganar está contento con el equipo. "Estoy contento con el juego, en la tabla nos faltan cuatro o cinco puntos porque hemos fallado en partidos como el Elche o el Mallorca. Pero está bien porque en 4 meses lo hemos hecho bien. Tenemos que mejorar, no puede bastar con lo que estamos haciendo y tenemos que darle continuidad".

Y añadía que "cuando vine aquí tenía un trabajo muy difícil cambiando un estilo de juego a como me gusta jugar. El equipo está jugando bien, tiene un estilo. La tabla no es correcta respecto a como ha jugado. Mereceríamos 20 ó 21 puntos".

El rival, el Real Betis

Y sobre el Betis afirmaba que "jugamos contra un equipo con mucha experiencia. Es uno de los más viejos de La Liga. Ha perdido dos jugadores importantes pero es un equipo muy valiente que hace las cosas muy bien. No es un partido fácil. No firmo el empate. Tengo mucho respeto al Betis porque es un equipazo. Solo espero que el equipo juegue con personalidad y ganas".

El Mundial de Qatar

Esta es una temporada distinta ya que tras el partido ante el Real Betis llegará el parón por el Mundial. "No quiero hablar del Mundial. Los problemas van a empezar después del Mundial porque va a ser una situación anómala pero no tengo capacidad para decir si está bien o no jugar en Qatar, lo ha decidido la FIFA y ya está", reconocía Gattuso.