Gattuso: "Tenía miedo a este partido. Estoy contento"

El Valencia ya está en cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar 0-4 al Sporting de Gijón en el Molinón. Con un doblete de Cavani y goles de Kluivert y Samuel Lino, los valencianistas sellaron su pase a la siguiente ronda.

Al finalizar el encuentro Gennaro Gattuso reconocía que "tenía miedo de este partido porque cuando el rival cambia de entrenador la cabeza del jugador va con muchas ganas y más energía. Además, jugábamos en este estadio contra un club histórico, de Primera, que aquí el último partido perdió el Valencia CF cuando ganó la Copa en 2019. El Sporting tiene jugadores de calidad y experiencia y por eso tenía miedo". Y aseguraba que el Valencia le da mucha importancia a la Copa del Rey: "el club le da una gran importancia a la Copa del Rey. Antes del partido hablaba con Layhoon y me decía que le gustaba la idea de poder clasificarse para los Cuartos de Final de la Copa del Rey. Tenía mucho respeto por el Sporting de Gijón y estoy muy contento de cómo hemos jugado y cómo hemos aprovechado las oportunidades".

Pese a todo insiste en la importancia de La Liga: "no pienso solo en la Copa. En un momento de dificultad tengo que poner al mejor equipo en el campo. Me gusta la Copa, pero también me gusta hacer puntos en Laliga que necesitamos hacer puntos también en Laliga, que estamos siete u ocho equipos en dos o tres puntos. La prioridad no es la Copa es seguir con lo que estamos haciendo".

Y hacía un llamamiento a la afición para que vayan a Mestalla este próximo lunes a apoyar a su equipo: "el lunes tenemos un partido muy difícil contra un equipo que sabe jugar al futbol y sabe controlar el partido. El lunes necesitamos a la afición, que apriete, que nos ayude porque para nosotros es un partido fundamental".

Cambio de sistema

Parece que Gattuso ha encontrado el sistema. Ante el Real Madrid se cambió a un 4-4-2 y le dio resultados al igual que ante el Sporting. "No me gusta jugar con dos líneas de 4 porque es más difícil ante un equipo que sabe jugar al fútbol porque tiene muchas líneas de pase. No me gusta el 4-4-2 pero tengo que encontrar una solución en este momento. No soy un fanático del 4-4-2", afirmaba el técnico.

En ese sistema da la sensación que brillan más Samuel Lino y Justin Kluivert. "Hemos pensado mucho tiempo cuando perdimos con el Cádiz como cambiar porque las cosas no funcionaban, pero también teníamos que mejorar el estilo de juego porque hoy con la presión no siempre hemos presionado de forma correcta, la línea defensa tenía que romper y no siempre lo ha hecho. Tenemos que mejorar estas pequeñas cosas, pero estoy muy contento de cómo estamos jugando cuando mantenemos el balón".

Y volvía a insistir en que Jesús Vázquez no saldrá en este mercado de invierno. "Jesús es un jugador más que tiene que entrenarse bien y cuando tenga la oportunidad aprovecharla. Ha entrado y ha estado bien. No va a salir en este mercado de invierno. Está en la plantilla para jugar en el lateral izquierdo con Gayá, porque Lato está jugando en otra posición", afirmaba Gattuso.

Hasta donde puede llegar el Valencia

Mientras espera ya rival para cuartos de final de la Copa del Rey, Gattuso reconoce que "no sé hasta donde podemos llegar, pero pienso que tengo un equipo de chavales muy jóvenes, con talento que se entrenan siempre a tope. En este momento tenemos que mejorar a nivel de mentalidad, no a nivel técnico. Tenemos una clasificación en LaLiga que no es buena y tenemos que trabajar fuerte. No sé dónde puede llegar el equipo, pero es seguro que es un equipo que tiene calidad técnica, quizá tenemos que mejorar la mentalidad".