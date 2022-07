Gattuso: "Por suerte la dirección del Valencia me apoyó"

El técnico del Valencia ha realizado una entrevista en la que analiza su llegada a La Liga y vuelve a hablar de aquellas acusaciones de racismo. Sobre ellas afirma Gennaro Gattuso que "por suerte en Valencia la dirección me apoyó. Las redes sociales pueden destrozar a un personaje o a una persona y hay muchos ejemplos: pienso en los chavales que acaban en la red, quedan etiquetados para el resto de su vida por un pequeño error. Tenemos que trabajar en esto. Cuando tienes familiares y amigos que te apoyan a diario, todo desaparece. Pero si no tienes todo esto es difícil. No todos los seres humanos son fuertes, es un mundo demasiado complicado de entender y creo que se necesitarían algunas reglas. Dejo ir muchas cosas que se han dicho, incluso si he sido realmente malo . Pero eso está bien".

Soy una persona totalmente diferente a la que describieron

Y añade que "tal vez me equivoqué al no hablar para defenderme, pero soy así. Pero sería hipócrita si dijera que no sufrí por tantas cosas que se dijeron de mí. Sufrí en silencio, tengo que decir que últimamente me han apuntado tantas cosas que no son parte de mi persona, han salido cosas que no son verdad, porque frases dichas hace 15 años fueron tomadas y sacadas de contexto para hacer polémica. Pero soy una persona totalmente diferente a lo que describieron".