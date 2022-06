Gattuso: "Lim no me ha dicho que tengamos necesariamente que venderlos"

Gennaro Gattuso ha sido presentado como nuevo entrenador del Valencia CF. Y lo ha hecho en compañía del nuevo director general Sean Bai quien ha manifestado que "estamos muy felices de tu llegada y te deseamos la mejor de la suerte. Estoy seguro que todo va a ir muy bien. Quiero lanzar un mensaje. Queremos un cambio de rumbo desde la autocrítica vamos a trabajar para que el aficionado se sienta orgulloso de su club. Vamos a ser más cercanos y vamos a abrir los comentarios en redes. La relación tiene que estar marcada por el respeto. Otro de nuestros objetivos es acercarnos a todos los sectores del valencianismo".

La reunión con Peter Lim

Gennaro Gattuso ha hablado de su reunión con Peter Lim y de la conversación que mantuvo con él sobre Soler, Gayá y Guedes en la que, según el técnico italiano, "no me ha dicho que tenemos que vender necesariamente a estos jugadores. Estamos hablando de jugadores que solo tienen un año de contrato. Para cualquier club sería un problema que se fueran al año siguiente por cero". Y añadía que "yo sé la importancia de Soler, Guedes y Gayá. Conozco la situación e insisto que quiero hablar con ellos para ver qué se puede hacer. No se sabe que va a ocurrir pero si la importancia de ellos. Si se fueran necesitamos jugadores con la misma mentalidad, las mismas ganas y el mismo espíritu".

Sobre la necesidad o no de vender futbolistas Gattuso afirma que en esa reunión con Lim "no he hablado de la situación económica del club. No soy contable, no tengo un banco. Solo hemos hablado de estos tres jugadores". Y añadía que "No conozco las deudas. No sé cual es la deuda del Valencia"

Y al respecto de si, como con otros entrenadores, pudiera engañarle añadía que "en ningún momento al hablar con él he tenido la sensación de que me iba a engañar. Me ha dejado clara la situación de los jugadores pero no me ha dicho que haya que vender la mitad de la plantilla para subsanar la situación económica. Conozco las críticas a Peter Lim pero quiero que se me juzgue por la forma de trabajar, por los resultados".

Su relación con Jorge Mendes

Una de las mayores críticas para el nuevo técnico ha sido su relación con Jorge Mendes. A este respecto afirmaba que "Nunca he firmado un jugador de Jorge Mendes en mis ocho años de entrenador. Lo respeto porque es un hombre de fútbol, un amigo. Si ser amigo de Jorge Mendes es un problema, es vuestro, no mío. No he hecho ninguna negociación con él. La primera persona que me llamó fue el ex presidente Anil Murthy no Jorge Mendes y luego me puse en contacto con él. Sin embargo espero que si hay algún jugador que me pueda servir, me pueda ayudar pero no solo Jorge Mendes..."

La mentalidad que busca para el Valencia

Volvía a insistir en la mentalidad que busca para sus jugadores. "En este club tenemos muchas leyendas. Creo que ellos han demostrado lo que quiero que ocurra. El que hace buen futbol es el que tiene pasión. Quien vuelca su vida entera en el fútbol. Yo cuando entrenaba solo quería ganar y mi vida diaria estaba enfocada en el fútbol. Siempre estaba listo para jugar y ganar. Me gustaría encontrarme con eso en el Valencia".

Y sobre su entusiasmo afirmaba que "la palabra clave es el entusiasmo que quiero transmitir a este equipo Este año no he querido entrenar porque no tenía las ganas y tuve varias opciones de ocho o nueve equipos. Estoy aquí porque sé que estoy en un gran club. Mi historia dice que he jugado en Inglaterra con 17 años, uno de los primeros campeones mundiales que ha trabajado en situaciones difíciles. Cuando llegó el Valencia, créeme que podía tener contratos mejores. Quiero estar aquí porque sé que va a merecer la pena sufrir pero sobre todo arriesgar para ganar".

Objetivo que se le pide

En esa reunión con Lim reconoce que no se ha hablado de objetivos. "No hemos hablado de ningún objetivo sino de identidad, de un estilo de juego. No hemos hablado de posiciones en la tabla sino de identidad, de estilo y de la metodología de trabajo".

Y sobre si va a ser un "lindo gatito" o un "león" afirma que "en dos meses hablamos si soy un lindo gatito o un león".