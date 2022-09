Gattuso: "El Rayo Vallecano podía haber ganado 3-0 ó 4-0"

Sincero y sin buscar excusas. El técnico italiano Gennaro Gattuso ha sido muy claro a la hora de explicar la derrota 2-1 en Vallecas. " Me he equivocado en todo. El primer responsable soy yo. Mi equipo ha jugado solo 10 minutos. Ha faltado intensidad. La responsabilidad es del entrenador. Esta semana hemos trabajado muy bien pero hoy el Rayo Vallecano ha merecido ganar 3.0 ó 4-0", aseguraba.

E insistía en la diferencia de mentalidad de ambos equipos. "Los últimos 20 minutos hemos tenido ocasiones pero no es suficiente. La diferencia ha sido la mentalidad y las ganas. El Rayo ha ganado todos los duelos. Cuando hablo de responsabilidad lo digo de verdad, no es una excusa para defender a mis jugadores. El equipo no se ha parecido al de estas últimas semanas. El Rayo ha ganado en todas las posiciones del campo. La clave ha estado en la intensidad. Nosotros hemos tenido mucha dificultad de jugar, hemos perdido una cantidad increíble de balones. Ha sido una suerte que el primer tiempo solo haya acabado 1-0".

Hoy nada de nada. Mal, muy mal

Son tres derrotas, dos en campo contrario aunque para Gattuso no se parece nada a la sufrida en San Mamés. "No tiene nada que ver con el partido de San Mames. Allí se jugó con gran mentalidad. No se pueden comparar los dos partidos. Esta derrota es totalmente diferente". Y no quería buscar excusas al afirmar que "sabíamos como jugaban ellos. Campo pequeño, calor, equipo con mucha intensidad, no nos podíamos sorprender. Hoy no he visto nada de nada. El primer responsable soy yo y mi cuerpo técnico. Volvemos a Valencia con la cabeza para trabajar. Hoy mal, muy mal"

Iago Herrerín a prueba esta semana

Tras la grave lesión de Jaume esta semana, el guardameta Iago Herrerín estará esta semana entrenando con el Valencia para ver si finalmente es el sustituto del de Almenara. "Estará una semana entrenando con nosotros y luego miraremos si está bien para que esté con nosotros todo el año", aseguraba.