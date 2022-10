Gattuso: "Yo no hablo de Europa, tenemos que tener los pies en la tierra"

El Valencia conseguía su primera victoria a domicilio después de mucho tiempo. Y lo hizo con el buen juego que caracteriza al Valencia de Gennaro Gattuso. Pese a ello, el técnico italiano volvía a insistir en que "no hablo de Europa ni de nada. Esta liga es muy complicada. Hablo de hacer 40 puntos y después hablamos de otra cosa. Es difícil jugar contra Osasuna y hemos arriesgado 4 o 5 veces. Tenemos que seguir trabajando. Me gusta como estamos trabajando, pero ganar es muy complicado. Debemos tener los pies en la tierra e ir partido a partido". Y sobre los desplazados hasta Pamplona firmaba que "la afición, hemos ido a saludarla después del partido. No es fácil venir 300 aquí. La afición es nuestra fuerza. Aprietan cuando jugamos en casa. También fuera de casa. Hoy la victoria se la dedicamos a ellos".

Enfadado por la expulsión a Diakhaby

La nota negra del partido fue la expulsión de Diakhaby. El central había siso sustituido y desde el banquillo vio la cartulina roja por protestar en el último minuto. En las cámaras de televisión se pudo apreciar el tremendo enfado del propio Gattuso por la expulsión de su jugador. "Con Diakhaby me he enfadado. Cuatro rojas en ocho partidos me parece demasiado y más cuando estás en el banquillo es inaceptable", explicaba con rotundidad.

Justin Kluivert abrió el camino de la victoria

En la rueda de prensa anterior al partido, el técnico lanzaba un mensaje a Justin Kluivet pidiéndole que apareciera más en lo minutos que estaba sobre el césped. Y el holandés, con su primera titularidad, respondió con gol. De esta manera es la primera vez en la historia del Valencia que un padre y un hijo marcan con la camiseta valencianista. "El chaval tiene que pensar que tiene mucha calidad. Ha perdido 2-3 años. Con su calidad, juega, no juega. A mí me está gustando. No puede jugar 20 minutos. El partido dura 95 minutos. Tiene que pensar cuando tiene el balón y cuando no. Tiene velocidad, técnica y tiene que poner más sangre en las venas y pensar en el fútbol 24 horas al día. Así podrá hacer más porque lo tiene todo. Si sigue trabajando así lo puede hacer mucho mejor", afirmaba.

Contento con el rendimiento del equipo

Y sobre la victoria señalaba que "hemos empezado bien. Cuando se gana se habla bien. Hacía seis meses que no se ganaba fuera, pero siempre digo lo mismo. Nosotros hemos jugado mal en Vallecas. Hoy hemos estado atentos en los balones largos. Tácticamente me ha gustado mucho el equipo. En los últimos minutos no, pero jugar aquí no es fácil porque el rival lleva tiempo jugando juntos y con una gran mentalidad. Hemos ganado un gran partido".