Gattuso: "El objetivo es llegar cuanto antes a los 40 puntos"

Gennaro Gattuso ha comparecido en rueda de prensa antes del partido ante Osasuna. Y preguntado sobre el objetivo de la temporada ha reconocido que "el objetivo es llegar cuanto antes a los 40 puntos y luego ya pensar en otra cosa". Y para ello, para mejorar al equipo asegura que no tiene ni tiempo de ver los partidos de Champions: "no tengo tiempo para ver los partidos de Champions. Solo miro los goles a última hora de la noche. Prefiero ver lo que nos pasa a nosotros".

Cómo mejorar al equipo

El técnico italiano ha vuelto a hablar de la experiencia y de cómo los jugadores más veteranos deben ayudar a los menos para mejorar al equipo. "El otro día dije lo del supermercado para pedir 20 euros de experiencia. Tenemos que trabajar como lo estamos haciendo, en el campo, en el video. Es un proceso que tenemos que hacer. Recuerdo cuando jugaba y tenía 23 ó 24 años, cuando tenía dificultad la persona más mayor me daba consejos, me decía que estuviera tranquilo. En los momentos de dificultad quiero y espero que los jugadores con un poco de experiencia más hablen un poquito más. Quiero que hablen más en los momentos de dificultad y que se escuche al compañero. Se sufre juntos y esto es lo que tenemos que hacer ".

Pese a esa falta de experiencia no se plantea ahora mismo ir a adquirirla al mercado de invierno. "Tenemos ocho partidos y pensamos en lo que tenemos que mejorar. No pienso en enero. Tenemos ocho partidos y no puedo permitirme pensar en el mercado de invierno".

Y sobre las palabras de Darder del pasado domingo en las que afirmaba que era fácil hacerle daño al Valencia, Gattuso afirmaba que "no tengo esa sensación que dijo Darder. Si el Espanyol no marca el primer gol pienso que difícilmente hubiera marcado el otro gol".

Uno de esos futbolistas, que según Gattuso debe mejorar es Justin Kluivert. "Justin está entrenando bien, tiene calidad para jugar mejor. Le tiene que dar continuidad al juego porque es verdad que juega 20 ó 25 minutos pero cuando juega lo hace 5 minutos y después no toca mucho el balón. Me gustaría. Puede hacerlo mejor porque tiene calidad, velocidad y pienso que puede jugar mejor".

Las renovaciones que faltan

Después de la renovación de Hugo Guillamón faltan por llegar las de Gayá, Diakhaby y Lato. Gattuso reconoce que la intención del club es renovar a los tres. "Una vez acabada la renovación de Guillamón con la que estoy muy contento, estamos trabajando la de Gayá, Diakhaby y Lato. Nosotros lo tenemos claro y la pelota pasa a ellos, si el jugador quiere o no, si el representante dice que está bien todo. Nosotros sabemos en que dirección me gusta ir", afirma el míster.

Ir "a full" ante el Osasuna

Respecto al partido de mañana ante Osasuna afirmaba que "jugamos contra un equipo que es muy difícil jugar. Cuando se juega fiera siempre es difícil. El factor campo en España tiene importancia. Lo hemos preparado bien, sabemos que tenemos que jugar 95 minutos con atención, respeto al oponente porque es un equipo muy vertical. Tenemos que hacer un gran partido. Es verdad que Osasuna juega muy vertical y centra mucho. Siempre hay 3 çon 4 jugadores para rematar. Tenemos que ir a full porque si no será muy difícil. Sabemos que tenemos que jugar con mucha dificultad".

Sobre el Nuevo Mestalla

También Gattuso ha hablado sobre uno de los temas de actualidad valencianista, el Nuevo Mestalla. El italiano ha reconocido que "me gusta el Mestalla donde jugamos ahora, porque me encanta. Es normal que la prioridad sea el nuevo estadio. Pero me encanta el Mestalla viejo por la atmósfera, por todo... es normal que haya que tener un mejor estadio. Para Valencia es mejor que se acabe porque lo que hay no es una cosa bella para ver. Sí, espero entrenar allí pero sobre todo ganar el próximo partido y estar aquí muchos años".

Sobre Edinson Cavani

Y sobre el rendimiento hasta el momento del uruguayo Cavani reconocía que "no he conocido un delantero que no sufra cuando no marca. Estoy contento de cómo está jugando, de su mentalidad. El otro día ayudó al equipo y espero que llegue el gol porque él vive para el gol como todos los delanteros".

Para el encuentro ante Osasuna ha confirmado que Yunus estará disponible mientras que Samu Castillejo será baja. Tampoco estará Marcos André, sancionado con dos partidos tras su expulsión ante el Espanyol.