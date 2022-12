Gattuso habla de fichar un centrocampista y un jugador de banda

El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso ha hecho un brindis navideño con los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y en éste brindis ha hablado de los refuerzos que el club está buscando en este mercado invernal.

"Cuando se pierde es imposible estar feliz, pero bien. Han sido errores de todos, no solo de la defensa. Estamos trabajando como dijo Miguel (Corona), si tenemos que fichar por fichar no se hace nada, si tenemos la oportunidad de fichar uno o dos jugadores que van a ayudar al club, seguramente que los vamos a fichar. Tenemos que buscar jugadores que puedan mejorar al equipo. Fichar por fichar no se ficha. Quiero hablar con sinceridad, no tenemos tres jugadores de banda, nos faltan uno".

Y respecto a la posibilidad de firmar un mediocentro afirmaba que "tenemos cinco centrocampistas, nos falta uno porque queremos dos jugadores en cada posición, estamos trabajando, pero para el pivote tenemos a Hugo Guillamón y a Nico. Hay que fichar a un centrocampista, pero pivote no. O derecha o izquierda", ha afirmado el italiano.

Un brindis navideño en valenciano

Para terminar ha hecho un brindis muy valenciano: "Bon nadal, en valenciano y como se dice aquí... salut i força al canut".