Feijóo no acepta "lecciones" de pactos y Mazón urge a Puig a no retrasar la investidura

Un día después de la constitución de Les Corts, el primer paso del acuerdo suscrito entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en València, en un acto organizado por la formación sobre sanidad, que no va a recibir "lecciones" de pactos.

"Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Gobernaremos para todos y de forma proporcional a los resultados electorales", ha apuntado.

Feijóo ha pronunciado estas palabras en La Marina de Valencia acompañado de Carlos Mazón y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, además de los cabeza de lista al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos, por Valencia, Esteban González Pons, y por Castellón, Alberto Fabra.

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido al jefe del Consell en funciones, el socialista Ximo Puig, que conforme ya su grupo parlamentario y no dilate más el pleno de Les Corts en el que se votará su investidura, dentro del acuerdo de gobierno entre 'populares' y Vox.

"'President', salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos. No prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles", ha manifestado Mazón.

Una vez sea investido, Mazón ha prometido que trabajará para mejorar la sanidad valenciana, al considerar que actualmente es "de segunda o tercera" división. "Gran parte del cambio es nuestra salud", ha aseverado.