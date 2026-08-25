Las familias valencianas se preparan para la vuelta al cole

Hoy quedan quince días para la vuelta al cole, fijada en el 9 de septiembre por la Conselleria de Educación, y las familias valencianas ultiman los preparativos para ese retorno a las aulas en estas semanas que se convierten en un recorrido por papelerías y librerías.

El director de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Julián Tío, aboga por que la vuelta al cole se haga de forma responsable y sostenible, y para ello, enumera una serie de consejos para maximizar el ahorro y evitar las compras por impulso:

La inversión en el material escolar puede parecer un gasto ineludible. Sin embargo, desde AVACU advierten que existen formas para conseguir todo lo necesario para los estudiantes sin que esto se convierta en un estrago para las familias.