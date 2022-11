Las empresas familiares valencianas quieren que se concrete la bajada del impuesto de sucesiones que anunció Puig

Las empresas familiares valencianas quieren que se concrete la bajada del impuesto de sucesiones que propone el PSPV-PSOE, liderado por el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y recuerdan que ha pasado un mes desde que les anunció que “más pronto que tarde” iban a tener “buenas noticias fiscales”.

Hace dos semanas, el president defendió en Les Corts la medida que proponen los socialistas: bonificar al 99% este impuesto a todas las empresas familiares, sea cual sea su facturación.

Desde el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) insisten en que esta iniciativa "contribuirá a garantizar la estabilidad de estas empresas" que –según explican-- "representan el 91% del tejido empresarial y generan el 85% del empleo en la Comunitat Valenciana.

En declaraciones a Onda Cero, Juan Bolós, director de IVEFA, reconoce de momento "solo hay un anuncio". "Para nosotros sería positivo que se aprobara porque beneficiaría a la competitividad de las empresas valencianas. No podemos celebrarlo hasta que no esté aprobado y se lleve a cabo. No hay nada que celebrar hasta que no se cumpla", apunta.

El director del IVEFA urge aprobar la bonificación para "disipar dudas" entre los empresarios que puedan llegar a plantearse la "deslocalización" a otras comunidades autónomas que sí tienen bonificado al 99% el impuesto de sucesiones.

De hecho, Bolós pone el ejemplo de una empresa de la Vega Baja (Alicante): "Cambiar 4 kilómetros una empresa de Orihuela a Murcia tiene una ventaja fiscal mucho mayor".

FALTA UN ACUERDO POLÍTICO

De momento, entre los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno valenciano no hay consenso en torno a la bajada del impuesto de sucesiones que plantean los socialistas. A Unides Podem y Compromís no les gusta la propuesta, pero sí la mira con buenos ojos la oposición.

La síndica del PPCV, María José Catalá, explicó este lunes que, después de analizar la medida, "se podría llegar a un acuerdo", aunque los populares quieren que en esa bonificación se incluya también a las familias que heredan, no solo a las empresas familiares.

Fuentes del Partido Popular aseguran que de momento no ha habido contactos con los socialistas. Según ha dicho la síndica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, “cuando llegue el momento hablaremos”.