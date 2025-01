El edificio del derrumbe de Benetússer "no sufre problemas estructurales" según los técnicos

El edificio de Benetússer (Valencia) en cuyo interior se ha derrumbado una escalera y ha provocado la muerte de un operario que realizaba labores de limpieza se encuentra en perfecto estado y "no sufre problemas estructurales" según han confirmado técnicos municipales y del Instituto Valenciano de la Edificación.

Otro trabajador también ha resultado herido. El Ayuntamiento de Benetússer ha informado en un comunicado que "en el fatal desenlace han concurrido varias circunstancias, como defectos de origen en la construcción de la escalera y la humedad ocasionada por la riada del pasado 29 de octubre".

El consistorio ha decretado tres días de luto por el fallecimiento del trabajador de 45 años de la empresa contratada por la Diputación de Valencia.

El resto de escaleras tampoco sufren riesgo de derrumbe

El suceso se ha producido a primera hora de la tarde del sábado en la escalera secundaria del garaje situado en la avenida Orba, donde se estaban realizando labores de limpieza. Como consecuencia ha fallecido este operario y otro ha resultado herido, aunque ya se le ha dado el alta tras ser trasladado al Hospital La Fe de Valencia.

Los informes técnicos han indicado que "el edificio en el que se ha producido el accidente no tiene ningún problema estructural al producirse el derrumbe en una estructura secundaria". Además, han añadido que las otras escaleras auxiliares "no presentan riesgo de derrumbe" porque no son "el mismo tipo de construcción".

Los técnicos también han revisado las escaleras auxiliares del resto de edificios porque son construcciones muy similares y de la misma época.

Yolanda Díaz ha anunciado que la inspección laboral investigará lo ocurrido

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado de que la inspección laboral investigará el accidente. En una publicación en su perfil de 'X', Díaz ha asegurado que "la seguridad en el puesto de trabajo es lo primero".

CGT ha exigido que se cumplan los protocolos de seguridad

Por su parte, el sindicato CGT ha denunciado que las labores de limpieza "se dejen en manos de empresas subcontratadas" y ha exigido el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

CGT ha recordado que es el segundo accidente de este tipo, tras el que se produjo el 24 de noviembre en Massanassa, donde murió otro trabajador que limpiaba un colegio, el cual se derrumbó. "Demuestra que estamos muy lejos de la tan ansiada normalidad y que, una vez más, los muertos se cuentan entre la clase trabajadora" han añadido.

En el comunicado se ha podido leer que "fuentes cercanas a CGT nos han informado que la empresa Becsa, encargada de las labores de limpieza en el edificio de Benetússer, es una subcontrata vinculada con la trama Gürtel y con la financiación ilegal del PP, cuyo administrador único fue condenado".

Desde CGT consideran "inadmisible" que haya más muertes, cuando "ya suman 224 como consecuencia directa de la dana y 3 desaparecidas".