Quico Catalán refuerza la figura de Nafti

Las dudas se ciernen sobre el proyecto del Levante UD en su objetivo de ascenso a primera. Unas dudas que se centralizan en la principal apuesta de Felipe Miñambres, Mehdi Nafti que no ha logrado arrancar a un equipo que ya solo por presupuesto debería estar en la parte noble y no en la decimosegunda posición a seis puntos de las dos primeras posiciones que dan acceso directo a la máxima división del fútbol español.

Ante estas dudas, este lunes, en la vuelta al trabajo de los granotas en Buñol, ha querido estar presente el presidente Quico Catalán para reforzar al entrenador tunecino en una muestra de tranquilidad como ya indicábamos al acabar el partido ante el Andorra.

Tan solo dos victorias en ocho partidos, dos derrotas y cuatro partidos consecutivos sin ganar y con un último partido donde a pesar de ponerse por delante en el marcador fue superado por el Andorra.

El Racing de Santander, clave

El equipo no es regular, no parece encontrar un patrón de juego y las dudas del fichaje de un entrenador ante su primera gran oportunidad por parte del afición han ido en aumento e incluso ya han llegado al seno del club blaugrana. Desde el Levante UD se sigue apelando a que la competición es muy larga y de ahi la visita de Quico Catalán, pero los nervios son una realidad y el partido ante el Racing se convertirá, en el Ciutat, el domingo, en un plebiscito en caso de no ganar el partido ante el rival, precisamente jugaba Mehdi Naftio en su llegada a Valencia.