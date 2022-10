Medhi Nafti: "He estado cuestionado desde mi fichaje"

El Levante caía derrotado 3-1 ante el Andorra. Es la segunda en ocho partidos de un equipo favorito al ascenso. Y pese a adelantarse en el marcador muy temprano, se dejó remontar por el equipo andorrano. La dudas crecen en torno a la figura de su entrenador, Mehdi Nafti.

"He estado cuestionado desde mi fichaje. Te recuerdo las condiciones de mi fichaje y lo que dije en la primera rueda de pensa. que todo se demuestra en el campo. Sé como funciona esto, estamos en un momento duro y hay que tragar y trabajar. No hay otro remedio, cualquier palabra se puede volver en tu contra. La botella medio vacía se va a ver siempre entonces lamento si mis respuestas son cortas", afirmaba el tunecino al acabar el encuentro. Y sobre si el presidente le había dicho algo al acabar el encuentro señalaba que "no, no los he visto"

Con pocas palabras y semblante serio se presentaba el técnico levantinista a la rueda de prensa. "Hemos tenido oportunidades. El Andorra no puede tener más pegada que el Levante. Es fallo mío por no poner a los mejores jugadores en las mejores condiciones para finalizar las jugadas. Mis jugadores ganan, yo pierdo. Vamos a seguir trabajando y te repito, trabajar y tragar, no hay ninguna palabra que valga. Estamos dolidos, jodidos", eran sus explicaciones a la derrota.

Sobre el posible penalti no señalado a De Frutos tampoco quería hablar. "Ganando el partido hubiese dedicado un par de minutos a hablar del colegiado, pero perdiendo no quiero que suene a excusa. Vamos a centrarnos en lo que podemos controlar. En condiciones normales el 0-2, estaba más cerca del 1-1. Poco más sobre esta pregunta".

Y por último quiso disculparse ante la afición granota. "A la gente le pediría perdón por la derrota, que vamos a trabajar. Que merecen más puntos en la clasificación. Nosotros desde dentro no vamos a abandonar, ha sido el mensaje de mis jugadores y el cuerpo técnico. Las cosas nos duelen lo más profundo posible".