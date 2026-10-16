El domingo es espera que sea la jornada más adversa del temporal de este fin de semana en la Comunitat Valenciana

Este fin de semana se esperan chubascos y tormentas pero el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación será muy adversa en la mitad sur de Valencia y litoral norte de Alicante. En estas zonas ya se ha activado para esa jornada el aviso naranja ante el riesgo de que puedan producirse lluvias de intensidad torrencial.

Según la previsión actual en las zonas en alerta naranja pueden producirse acumulados de 150 milímetros en doce horas aunque no se descarta que durante el episodio, en el que también habrá viento de nordeste, puedan superarse los 200/300 milímetros en algunos puntos.

En el resto del territorio los avisos son amarillos, tanto para el sábado como para el domingo, aunque según José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET Comunitat Valenciana, no se descarta que pueda elevarse el nivel de alerta.

Los acumulados este sábado estarán en torno a los 20 y 80 litros por metro cuadrado en una hora. Nuñez ha apuntado a que puede haber tormentas especialmente en zonas de montaña. A partir del martes las temperaturas máximas volverán a estar en torno a los 26 grados mientras que las mínimas estarán en torno a los catorce grados especialmente en la zona litoral.