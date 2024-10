Diakhaby: "Va todo bien"

Diakhaby ha empezado a correr siete meses después de sufrir una gravísima lesión. El central continúa recuperándose y reconocía a los medios oficiales del club que "va todo bien. Estoy muy satisfecho de lo que estamos haciendo, estoy trabajando bien y duro. Estoy en fase de empezar a correr, ya comencé en la cinta y la semana anterior salí al campo para ver cómo estaba en carrera y a trabajar la técnica. Ha ido todo bien y las sensaciones fueron muy buenas. Estoy muy satisfecho, muy contento del trabajo que hemos hecho aquí con los readaptadores y los doctores".

Para el valencianista es importante volver al césped. "era un momento especial con lo que he vivido. Estaba muy feliz, tenía prisa de volver a pisar el césped. Es una sensación buena porque después de todo eso lo que queremos es volver a tener esa sensación de poder correr. Ha sido un momento mágico para mí. A pesar de esta grave lesión, he estado pensando en estos 7 meses que han sido muy duros en el hospital, cirugías…muchas cosas y al final, volver a pisar el césped es una sensación muy buena y quiero correr más y disfrutar de eso. Me han venido todos los recuerdos: los momentos duros, los buenos con mi familia y con los compañeros, los entrenadores, todo el Club, de la gente que me ha apoyado y me ha dado fuerza…Estoy muy contento y feliz de la parte del Club, que me han apoyado, estaban conmigo, muy felices de mí e intentaban darme el apoyo mental que ha sido también clave para tener fuerza".

Respecto a los próximos pasos a seguir afirmaba que "vamos a ir poco a poco, tengo la suerte de no tener ningún problema. Vamos a intentar volver para la segunda parte de la temporada".

El central también ha querido agradecer los mensajes de apoyo de su afición. "He recibido muchos mensajes de la afición, me han dado mucha fuerza y quería agradecérselo. También, en general, al mundo del fútbol que me escribió mucha gente y quiero darles las gracias", aseguraba.