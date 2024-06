La denuncias por violencia de género caen un 13 % en la Comunitat en el primer trimestre

Los juzgados de la Comunitat Valenciana recibieron durante el primer trimestre de este año 6.292 denuncias por violencia de género, un 12,8%menos que las 7.212 registradas en el mismo periodo del 2023. Igualmente, la cifra de víctimas registradas, 6.046, sufrió una reducción interanual del 11% respecto a las 6.795 contabilizadas entre enero y marzo de 2023.

Así se desprende del informe estadístico trimestral publicado este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Susana Gisbert, fiscal especializada en Violencia de Género, ha valorado estas cifras en Onda Cero y ha advertido de que hay que ser "prudentes" en el análisis del descenso de denuncias: "No significa que la violencia haya disminuido, podría ser, pero no tiene por qué. Puede deberse a que se produzcan menos agresiones, pero también a que las mujeres no lo comuniquen. En este caso sería una mala noticia".

Respecto a la caída en el número de víctimas registradas, puede invitar a "un cierto optimismo", según Gisbert, "aunque siempre que haya una será lamentable", pero ha alertado de los "discursos negacionistas" desde "algunos movimientos y partidos políticos", que pueden estar influyendo a la hora de denunciar.

La Comunitat Valenciana tiene la cuarta tasa de mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeresmás alta de España, con 22,3, por encima de la media nacional, que fue de 17,5.

Por otra parte, de las 6.292 denuncias recibidas por los órganos judiciales, 4.347 fueron presentadas por las propias víctimas, 96 las presentaron familiares y 946 derivaban de la intervención directa de los cuerpos policiales.

Las estadísticas reflejan que lo que ha aumentado entre enero y marzo en un 14,7% es el número de sentencias condenatorias dictadas por los juzgados de Violencia --1.166 en el primer trimestre de este año frente a 1.017 en el de 2023--, y el mismo número, 105, de sentencias con fallo absolutorio.