El decreto anticrisis encara su convalidación con dudas todavía dentro del Botànic

El decreto anticrisis - aprobado hasta dos veces por el Consell- ha llegado a Les Corts para su convalidación. Incluye medidas como la rebaja de las tasas públicas o el desarrollo de las energías renovables. Precisamente, es en esta última en la que hay desacuerdo todavía entre los grupos del Botànic, que siguen negociando antes de las votaciones este jueves.

Compromís y Unides Podem creen que se podrían mejorar algunos puntos y hablan de ir más allá. Por ejemplo, Compromís propone que se le dé continuidad al texto con una ley de soberanía energética. La síndica, Papi Robles, ha dicho hay que dar una respuesta de emergencia a la instalación de renovables, pero también de forma "estructural, que se hable también de cómo se va a producir, distribuir y comercializar la energía".

El PSPV-PSOE insiste en la propuesta que ha hecho el president de la Generalitat, Ximo Puig, a todos los grupos políticos de alcanzar un pacto por la energía y ha dicho que votará sí al decreto, como Compromís. Por tanto, el voto que queda en el aire es el de Unides Podem, más exigentes con el texto, aunque su portavoz adjunta, Estefanía Blanes, cree que podrían incluir sus reivindicaciones en otras leyes.

La oposición ya ha dicho que votará en contra del decreto. El portavoz de Hacienda del PP, Rubén Ibáñez, ha afirmado que este decreto es la constatación de un Consell "en descomposición, sin pulso, sin ideas, sin empatía social ni soluciones" y ha calificado la norma de "barbaridad normativa" y "gran chapuza".

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino ha avanzado que no validarán el decreto y que apoyarán que se tramite como proyecto de ley. Apunta que Ciudadanos está a favor de que se agilicen las renovables pero no de que se aproveche para "colar" otras iniciativas no urgentes.

La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, ha sido la encargada de presentar este miércoles el decreto ley ante el pleno y ha pedido que se valide para dar "un impulso definitivo" a las renovables y combatir las consecuencias de la guerra.