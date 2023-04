Dani Parejo habla de su pasado en el Valencia CF

El que fuera capitán del Valencia y hoy futbolista del Villarreal, Dani Parejo ha hablado de su pasado valencianista en una entrevista concedida a Estadio Deportivo. En ella se refiere a la etapa en la que pudo convertirse en jugador del FC Barcelona tras la llamada de Ernesto Valverde.

"Es verdad que tuve la posibilidad de ir al Barça, pero yo estaba muy a gusto en el Valencia CF", afirma Parejo. "Me llamó Valverde y el Barça. Es verdad. Pero yo decidí quedarme en el Valencia. En el Barça además nunca sabes si vas a jugar. De hecho creo que no iba a ser titular", añade el ex valencianista.

Y reconoce que en el Valencia se sentía muy feliz: "Había superado momentos muy difíciles y estaba muy feliz. Era muy importante y así me lo hacían saber club y compañeros, estaba muy feliz".