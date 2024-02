La respuesta contundente de Juan Giner, concejal de urbanismo de Valencia, a Sandra Gómez

Juan Giner, concejal de urbanismo de la ciudad de Valencia ha sido contundente en su respuesta a Sandra Gómez, la líder del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia. Sandra acusaba al actual equipo de gobierno de "la constancia de reuniones a puerta cerrada entre ambos equipos jurídicos, representados por concejales mismos, y por los abogados de Meriton. Además de amenazas veladas sobre la posibilidad de que la Abogacía de la Generalitat podía cambiar de criterio al cambiar de gobierno".

La respuesta del concejal de urbanismo no se ha hecho esperar asegurando que esas reuniones de las que habla Gómez son falsas. "Hemos escuchado unas declaraciones de la señora Gómez que no acabamos de entender y que son preocupantes. No sabemos que clase de guion para formar no sé qué películas. Le pido que diga de manera pública cuales, cuando y con quien. Habla la señora Gómez de amenazas. Le pegunto a quien van dirigidas, quien las ha hecho y el contenido de tales amenazas". Además insiste en que "falta a nuestro juicio la señora Gómez a los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Los informes y los expedientes administrativos los instruye todo un servicio y no un solo funcionario. Le pedimos a la señora Gómez que se manifieste de manera inmediata sobre todos estos aspectos".