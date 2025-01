CCOO reclama un 'plan Marshall' con visión climática y UGT coincide en evitar otro drama

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, y la secretaria general de CCOO PV, Ana García, han participado esta mañana en el desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', en el que han analizado la situación económica de la Comunitat Valenciana y han abordado cuestiones como la dana, la vivienda, la reducción de la jornada laboral y la subida del SMI.

Sobre la situación económica actual y el impacto que ha generado la dana, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha propuesto plantear "una especie de plan Marshall" para la reubicación de construcciones fuera de zonas inundables desde una perspectiva que tenga en cuenta el cambio climático, mientras que su homólogo de UGT-PV, Ismael Sáez, ha trasladado la necesidad de invertir en infraestructuras hídricas que eviten dramas como la dana del 29 de octubre.

García ha afirmado que, como ya planteó el sindicato al Gobierno de España, es necesario un pacto de estado "interinstitucional, transversal con todas las instituciones afectadas" y que cuente con los agentes sociales para reubicar las construcciones en zonas donde no pasen barrancos, cambiando normativas en vigor, si bien ha reconocido que esto no es posible hacerlo ni en el corto ni en el medio plazo.

El propósito sería salvaguardar vidas humanas, después de que la dana de octubre haya afectado a más de 800.000 personas en la zona cero, porque "nadie nos dice que no vuelva a pasar lo del 29 de octubre" y hay que poner medidas para que las personas "no sufran" y el desarrollo económico y social "no sufra".

Así, ha defendido las políticas de adaptación al cambio climático integrando esa perspectiva en todas las normas, cambiar los modelos de movilidad -pues muchos polígonos no cuentan con transporte público-, garantizar recursos públicos en Protección Civil, protocolizar un sistema de alerta temprana para que no dependa "de si una persona está o no está, le apetece o no, o llega o no", y un planteamiento urbanístico que corrija excesos, como construir en zonas inundables o dejar construir hoteles a 200 metros de la costa.

Ismael Sáez ha afirmado que es imposible que las infraestructuras, las viviendas o las empresas se desplacen de lugar -son "cifras inabarcables", ha dicho- y por eso lo razonable es determinar cómo invertir en infraestructuras hídricas que eviten efectos como los de la dana de octubre, aunando ciencia, conocimiento y recursos y poniendo todos los medios posibles para que "una zona cero del cambio climático, como es el Mediterráneo" no vuelva a sufrir los efectos dramáticos de las inundaciones.

Sáez ha lamentado la falta de coordinación entre los gobiernos, que trasladan responsabilidades unos a otros, si bien ha manifestado que en la reconstrucción se está haciendo "mucho y rápido" en comparación con catástrofes de gran impacto económico, pese a que la sensación sea diferente por "la disputa política" y por fomentar la opinión de que se no actúa con suficiencia de recursos ni con celeridad. "Yo creo que siempre se puede pedir más pero en términos comparativos, el esfuerzo y la rapidez es importante", ha manifestado.

El dirigente de UGT PV ha afirmado que cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Fejóo, visitó Valencia tras la dana lo primero que dijo es que la responsabilidad era del Gobierno y con ello inició "una disputa política que está en el seno de la descoordinación".

Por lo que respecta a la vivienda, ambos sindicatos han lamentado que este problema ha adquirido "tintes dramáticos" y que "si no se ponen medidas, puede acabar muy mal" por lo que abogan por la intervención del mercado por parte del gobierno.

Y sobre la reducción de jornada laboral a 37´5h, Ismael Sáez ha subrayado la importancia acordar la medida con la patronal aplicando "cierta flexibilidad".

En cambio, Ana García ha señalado sobre la reducción de jornada se han presentado muchas propuestas y no ha habido posibilidad de acuerdo. Ambos han reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómica acompañado de "una reforma fiscal en profundidad".

Ambos secretarios generales han intervenido este lunes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, con asistencia de la vicepresidenta primera del Consell, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y portavoz del Consell, Susana Camarero, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez.