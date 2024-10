CCOO PV reclama al Consell que aplique la ley estatal y limite los precios de la vivienda

CCOO PV ha reclamado al Consell que aplique la ley estatal de Vivienda y límite los precios del alquiler de forma "inmediata" y "a todos los niveles".

"Estamos ante una situación crítica que en los próximos tiempos va a suponer un fuerte conflicto social en la Comunitat Valenciana", según han apuntado la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, y la secretaria de Juventud del sindicato, Rocío Pascual, que han presentado el informe 'Derechos y propuestas ante la situación de la vivienda en el País Valenciano'.

Alquiler y jóvenes

En el informe presentado este viernes, CCOO PV ha expuesto que la Comunitat Valenciana vive "el mayor encarecimiento del arrendamiento en los últimos años". Así, el precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido un 139% en 10 años, y un 10% en el último año, con lo que la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda con mayor incremento acumulativo.

El precio medio del alquiler, ha detallado el sindicato, se sitúa en en 972 euros mensuales, mientras que el salario medio de los jóvenes "apenas roza el SMI". Por ello, "la tasa de emancipación en la Comunitat Valenciana es del 15,5% y la edad media supera los 30 años", ha apuntado Rocío Pascual.

Sobre las ayudas al alquiler, el sindicado ha defendido que tienen que ser "permanentes en el tiempo, mientras esa necesidad persista, no como ayudas que van saliendo año a año y que no sabemos si el año que viene seguirán saliendo". Considera que, "si no van acompañadas de inversión importante en el parque público y una regulación de precios, solo supone una transferencia de dinero público a los propietarios".